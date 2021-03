montecatini. “IL SINDACO PRENDA ATTO CHE LA COMPAGINE CHE LO HA ELETTO NON ESISTE PIÙ E PRESENTI LE SUE DIMISSIONI“

Dopo l’uscita del Gruppo Bagnaioli dalla maggioranza i gruppo di minoranza intervengono con un comunicato congiunto

MONTECATINI. L’uscita del Gruppo Bagnaioli ed il loro ingresso in minoranza non ci coglie di sorpresa, le motivazioni espresse pubblicamente sono la certificazione che la nostra attività di opposizione non è mai stata ideologica o strumentale bensì ha sempre rappresentato in modo fedele la reale situazione di questa amministrazione.

Ciò che ci sorprende sono le dichiarazioni del Sindaco che apertamente confessa di avere già il nome del sostituto di un assessore che è attualmente in carica.

Tutto quello che sta avvenendo in questi giorni ci lascia presagire, con elevata sicurezza, che la prossima nomina non sarà relativa al turismo e soprattutto che questo tema non finirà nelle mani di una persona specializzata con elevata conoscenza del settore come richiesto dal Consiglio Comunale ad unanimità.

Il Sindaco cercherà di nominare una donna che riporterà equilibrio solo nelle dinamiche politiche interne del centrodestra, assicurandosi con una poltrona l’ultimo voto critico della maggioranza all’interno del Consiglio Comunale. Ancora una volta, questa coalizione di interessi, darà dimostrazione di quanto la politica possa essere distante dai bisogni della comunità che Amministra, preferendo nomine, poltrone e ricompense politiche alle reali necessità di un tessuto sociale ed economico che oggi richiede interventi rapidi e competenti.

Il Sindaco prenda atto che la compagine che lo ha eletto non esiste più e presenti le sue dimissioni irrevocabili al prossimo consiglio comunale (già convocato per il 31 marzo) — meglio un commissario, di questo Sindaco inconsistente e senza visione, meglio nuove elezioni di una maggioranza non più legittimata dallo schema politico con cui si è presentata agli elettori.

Gruppo Partito Democratico

Gruppo Italia Viva

Gruppo Movimento 5 Stelle