montecatini. IL SINDACO RISOLVA I PROBLEMI DI CONVENZIONE CON VAB E CROCE ROSSA

All’indomani dall’incendio che ha interessato alcuni terreni a Montecatini Alto intervengono con una nota i gruppi delle minoranze

MONTECATINI. L’incendio scoppiato ieri notte a Montecatini Alto ha spaventato tutti noi. Non possiamo che ritenerci fortunati per i danni circoscritti e pensare a quanto più gravi potevano essere. Se oggi possiamo esultare per il pericolo scampato è grazie ai Vigili del Fuoco e ad associazioni come la Vab Valdinievole.

Non a caso il Sindaco non ha perso tempo per ringraziarli e dichiararsi fortunato ad essere assistito da volontari così preparati e disponibili.

Una vicenda che però non può che far riflettere sul rapporto di questa Amministrazione con le associazioni di volontariato che, mai come in questo momento, stanno dimostrando la loro importanza e quanto vuoto ci sarebbe senza il loro apporto.

La Vab Valdinievole, lo scorso Novembre, ha interrotto dopo 40 anni la convenzione con il Comune di Montecatini per impossibilità a collaborare con l’Amministrazione. Nella sua comunicazione ufficiale denunciava “dinamiche politiche contrastanti” e “convivenza tra associazioni ed esponenti politici”. Ad oggi, quindi, Vab opera senza convenzione ma a semplice rendicontazione.

A questa situazione si aggiunge quella della Croce Rossa, altra associazione protagonista quotidiana dei commoventi post del Sindaco, la quale per scelta dell’Amministrazione opera in regime di proroga della convenzione, con rinnovi trimestrali e senza alcuna certezza.

La visione politica e l’autorevolezza del Sindaco, spesso richiamate in Consiglio Comunale, si misurano esattamente in queste dinamiche amministrative dalle quale si evince una totale assenza di capacità di programmazione e messa in opera degli obbiettivi di mandato.

Cosa aspetta il Sindaco a farsi carico della necessità di appianare la conflittualità con una associazione storica e fondamentale come Vab ed imporre la propria autorevolezza sulla struttura dell’Ente, sulla propria maggioranza e su tensioni personali di alcuni esponenti politici che hanno di fatto leso l’interesse collettivo portando a questa brusca interruzione di rapporti?

Quanto tempo occorre al Sindaco, ormai a metà del suo mandato, per dare indirizzo agli uffici competenti di rinnovare, anche con migliorie, le convenzioni in scadenza come quella con Croce Rossa?

Come può credere il Sindaco di poter fare gli interessi della cittadinanza ed adempiere al proprio ruolo continuando a vivere di proroghe a breve scadenza, figlie solo di una totale assenza di idee e coraggio di incidere sul futuro di questa città?

I gruppi di Minoranza, intendono richiamare il Sindaco alle proprie responsabilità e spronarlo a dimostrare quell’autorevolezza che in questi due anni è mancata.

In questo senso, i gruppi, presenteranno nei prossimi giorni atti di ispezione ed indirizzo per chiarire il reale stato di salute della macchina amministrativa comunale che appare ad oggi incapace di agire anche nell’ordinaria amministrazione.

Il Sindaco deve, in tempi brevi, risolvere tutti i dossier che la sua Amministrazione non è in grado di risolvere in autonomia dando finalmente un indirizzo al suo mandato. Basta con le proroghe temporanee che non permettono ai concessionari di lavorare con continuità e serenità (tra cui c’è ad esempio Montecatini Parcheggi).

Questa Amministrazione, questo sindaco, ormai a metà del proprio mandato, dia chiare indicazioni sugli obbiettivi che si è posto per il proprio quinquennio, dimostri di avere una programmazione chiara e smetta di essere fine a se stesso.

Gruppo Movimento 5 Stelle

Gruppo PD

Gruppo Italia Viva

Gruppo Bagnaioli