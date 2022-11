montecatini. IMMOBILI FATISCENTI: C’È IL RISCHIO PER L’INCOLUMITÀ PUBBLICA

Interrogazione dei consiglieri di Italia Viva Rastelli e Fanucci: “Il Comune intervenga nei confronti dei proprietari che devono effettuare opere di manutenzione”. I casi più eclatanti dell’ex cinema Adriano e dell’ex caserma dei Vigili del Fuoco

MONTECATINI TERME. Sono tanti, troppi, gli immobili di proprietà privata a Montecatini Terme in stato di degrado e abbandono e a rischio per l’incolumità pubblica. Lo denunciano in un’interrogazione urgente i consiglieri comunali di Italia Viva, Gianna Rastelli e Edoardo Fanucci, che chiedono al Comune come intende intervenire.

I casi più eclatanti sono l’ex cinema Adriano e i locali attigui all’ex caserma dei Vigili del Fuoco e locali attigui.

“Tenuto conto della condivisibile volontà espressa dall’amministrazione di ‘eliminare il brutto, per far risorgere il bello’ e in considerazione dell’art 30 del codice della strada che impone sanzioni, anche gravi, ai proprietari che omettono opere di manutenzione necessarie a non compromettere l’incolumità pubblica — scrivono i due esponenti di Italia Viva — si chiede all’Amministrazione Comunale il numero esatto di multe emesse, in base al sopra richiamato art 30 del codice delle strada, dal giorno di insediamento di questa amministrazione comunale ad oggi”.

I due consiglieri ricordano poi il risultato della loro sollecitazione nei confronti di tutte le autorità competenti dell’immobile fatiscente all’angolo tra via Bovio e Viale della Libertà “che ha portato ad un intervento dei Vigili del Fuoco, mossi dal Prefetto e, successivamente, alla messa in sicurezza dell’immobile da parte della proprietà. In quella occasione – concludono Fanucci e Rastelli — il Comune emise o meno una sanzione in base all’art 30 del codice della strada?”.

[vannini — iv montecatini]