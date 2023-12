montecatini. IN MARCIA PER LA PACE

Domenica 7 gennaio 2024 nell’occasione sarà consegnato il Messaggio del Papa ai Sindaci della Valdinievole

MONTECATINI. L’Azione Cattolica, la Caritas e il Centro per la Famiglia della Diocesi di Pescia promuovono per domenica 7 gennaio 2024 una marcia della Pace per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della pace, della convivenza tra i popoli e sul rispetto dei diritti umani.

La manifestazione, che si svolgerà a Montecatini Terme, vedrà la partecipazione di tutte le Parrocchie e delle Associazioni che desidereranno aderire.

La Marcia sarà guidata da Sua Eccellenza Roberto Filippini Vescovo, Amministratore Apostolico della Diocesi di Pescia.

Programma:

– Ritrovo ore 16:15 davanti all’istituto San Giuseppe, via Puglie angolo via Montebello. Partenza ore 16:30.

– Percorso a piedi lungo via Puglie, corso Giacomo Matteotti, via San Martino, viale Giuseppe Verdi

– Arrivo davanti al palazzo del comune di Montecatini: ore 17 circa

– Saluto di S.E. Mons. Vescovo e consegna del Messaggio del Papa ai Sindaci della Valdinievole;

– Saluto del Sindaco di Montecatini Terme

– Ore 17:30 Proseguimento della marcia, lungo viale Giuseppe Verdi, via San Martino, Piazza del Popolo.

– Arrivo sul sagrato della Basilica, scambio del segno della pace e lancio palloncini.

– Ore 18:00 Santa Messa in Basilica.

