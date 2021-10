montecatini. INAUGURATA LA SEDE COMUNALE DI FRATELLI D’ITALIA

In via Mazzini 4 troveranno ospitalità anche Azione Studentesca e Gioventù Nazionale

MONTECATINI. [a.b.] È stata inaugurata ieri in via Mazzini 4 la sede di Fratelli d’Italia, Azione Studentesca e Gioventù Nazionale a Montecatini Terme. Al taglio del nastro erano presenti il capogruppo Fdi in consiglio regionale Francesco Torselli, il senatore Patrizio La Pietra, il consigliere regionale Alessandro Capecchi, il sindaco di Montecatini Luca Barontini assieme alla coordinatrice comunale Ilaria Michelucci e a Alessandro Draghi.

“ Ho anche avuto il piacere di intervenire – ha detto Torselli — e raccontare la mia esperienza nel Partito, insieme ai colleghi e amici Patrizio La Pietra, Alessandro Capecchi, Ilaria Michelucci e Alessandro Draghi: un progetto concreto – il nostro – che ogni giorno cresce, porta all’apertura di spazi, all’aggregazione, alla formazione e alla militanza identitaria. Un grande in bocca al lupo a questi giovani, certo che sapranno portare la buona politica nelle vite di tanti altri ragazzi e presto sui tavoli del governo cittadino”.

“Grazie ai ragazzi di Gioventù Nazionale Pistoia per la passione che mettono ogni giorno nel fare politica. Passione – ha detto il senatore La Pietra — che gli ha portati ad aprire la sede di Fratelli d’Italia a Montecatini. Una presenza importante, che dà una grande visibilità ma soprattutto la responsabilità di essere quotidianamente a disposizione dei cittadini. Sono sicuro che vinceranno anche questa sfida. Grazie a Gabriele Sgueglia, Edoardo Baldaccini, Luca Sbenaglia e a tutti i ragazzi di GN e alla classe dirigente di FDI di Montecatini e della Valdinievole”

“Ringrazio i tanti presenti che sono passati a salutarci e incoraggiarci” ha detto Luca Sbenaglia (capogruppo di Fdi in consiglio comunale a Montecatini) che ha aggiunto: “Aprire una sede significa presidiare il territorio e mettersi a contatto quotidiano con i cittadini”. Un ringraziamento è andato anche a Francesco Grassi, nuovo responsabile di Azione Studentesca Montecatini e a Edoardo Baldaccini presidente di Gioventù Nazionale provincia di Pistoia “per la dedizione che tutti i giorni, fin dai lavori di risestimazione, hanno dedicato alla sede e che tutti i giorni dedicano alla crescita del giovanile”.