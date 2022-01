montecatini. ITALIA VIVA PRESENTA UNA MOZIONE SULLA INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI DAE NEI PUNTI NEVRALGICI DELLA CITTÀ

Un dispositivo automatico o semi automatico di defibrillazione, se usato nel brevissimo termine, può salvare una vita

MONTECATINI. In vista del prossimo consiglio comunale il gruppo consiliare di Italia Viva di Montecatini Terme ha presentato al presidente Giovanni Spadoni, al sindaco Luca Baroncini, alla giunta e ai rappresentanti del consiglio comunale una mozione sulla installazione di dispositivi Dae nei punti nevralgici del territorio.

Questo il testo:

Montecatini Terme, 17 gennaio 2022

Al Presidente del Consiglio comunale, Avv. Giovanni Spadoni

al Sig. Sindaco, Dott. Luca Baroncini

alla Giunta comunale

a tutti i rappresentanti del Consiglio comunale

CONSIDERATO

l’eccezionale risultato che Montecatini Terme ha ottenuto entrando meritoriamente nel patrimonio dell’Unesco;

VISTO CHE

la città, anche alla luce dell’importante riconoscimento ottenuto, può attingere risorse non solo dal comparto termale (trainante nell’economia cittadina) ma anche da tutte le attività legate al benessere ed al turismo sportivo e che Italia Viva si è sempre posta come obiettivo la valorizzazione di queste, affinché tutti i settori commerciali potessero beneficiare di una maggior affluenza e di un’offerta in linea con le aspettative dei turisti

VISTO CHE

partendo da questi presupposti, Italia Viva ha presentato durante lo scorso Consiglio comunale una mozione per incentivare all’installazione di attrezzi fitness all’interno del parco termale, assecondando le esigenze di cittadini e turisti e che una città del benessere e dello sport deve sfruttare ogni occasione di miglioramento

TENUTO CONTO CHE

ogni anno circa 60000 italiani (dati aumentati in maniera esponenziale in seguito alla pandemia) perdono la vita a causa di attacchi cardiaci poiché non vengono trattati entro i cinque, vitali, minuti dalla comparsa dei primi sintomi; questo a causa dell’arrivo dei soccorsi fuori tempo utile ed all’assenza di colonnine PAD (DAE di pubblico accesso al defibrillatore). Questo dato di elevata rilevanza potrebbe essere ridimensionato con l’ausilio che la tecnologia più moderna ci consente. Un dispositivo automatico o semi automatico di defibrillazione, se usato nel brevissimo termine, può salvare una vita. A Pisa, per esempio, grazie alla Cecchini Cuore Onlus, sono stati posizionati circa 600 dispositivi DAE nelle vie principali della città.

Progetto vita Piacenza ha permesso l’installazione di ben 1200 apparati, rendendo decisamente più sicura la quotidianità di cittadini e turisti. Una nuova consapevolezza che — in ambito nazionale — ha portato il Governo ad emanare una nuova legge che, da luglio 2021, va a colmare un vuoto legislativo.

Questa nuova legge riporta quanto segue:

Modifiche alla legge 3 aprile 2001 n.120

Alla legge 3 aprile 2001, n. 120, sono apportate le seguenti modifiche a) il comma 1 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo.

Si applica l’articolo 54 del codice penale a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare»;

b) il titolo è sostituito dal seguente: «Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici».

I dispositivi salvavita DAE sono la prima linea e l’ultima difesa per soccorrere i cittadini che subiscono un arresto cardiaco. La celerità incide in maniera decisiva sull’esito del soccorso e grazie a questi dispositivi, controllati da remoto grazie alla tecnologia 4G e collegati alla centrale operativa 118/112, il sistema di pronto intervento invierà l’ambulanza più vicina.

PER TANTO SI DÀ INDIRIZZO AL SINDACO E ALLA GIUNTA

di installare i suddetti dispositivi nelle zone maggiormente frequentate della città, con particolare interesse alla zona della piazza centrale, dove vi è maggiore concentrazione di turisti e del parco termale, dove molti cittadini esercitano attività fisica.

Gianna Rastelli Consigliera comunale Italia Viva Comune di Montecatini Terme

Edoardo Fanucci Capogruppo Italia Viva Comune di Montecatini Terme