montecatini. LA RETE LANCIA LA SUA ASSEMBLEA COSTITUENTE

Il 10 e 11 Ottobre alla Sala Congressi sarà lanciato il logo e il nome di un nuovo soggetto politico

MONTECATINI. Dopo questi mesi di confronto politico e programmatico tra le comunità militanti aderenti a La Rete, la decisione unanime è stata quella di costituire un nuovo soggetto politico, che vedrà la luce a Montecatini Terme nel fine settimana del 10/11 ottobre.

“Non si tratterà dell’ennesimo partito a scopi puramente elettoralistici o creato ad hoc per salire sul treno del sovranismo – spiega Augusto Gozzoli, portavoce regionale del movimento politico La Rete — ma di un movimento militante, radicato su tutto il territorio nazionale, certamente aperto al dialogo con tutte le personalità, le associazioni e le forze politiche che hanno a cuore per davvero, in questo momento difficilissimo, le sorti della nostra Nazione, ma saldo nei suoi ideali, nei suoi valori fondanti e nella sua propaganda politica che sarà fondata, come in questi mesi, su tre concetti: militanza- estetica- formazione”.

L’evento si terrà alla Sala Congressi di Montecatini Terme e vedrà il lancio di logo e nome del movimento, l’elezione di tutte le cariche direttive e la presentazione al pubblico dei volti del movimento e dei pilastri del suo programma politico.

[gozzoli — la rete]