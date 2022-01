montecatini. LUTTO, È MORTO ANDREA GHILARDI, EX COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Dal luglio 2017 era in pensione dopo oltre 35 anni di servizio

MONTECATINI. È scomparso Andrea Ghilardi, ex comandante della Polizia Municipale del comune di Montecatini Terme. In pensione dal luglio 2017 Ghilardi era entrato in Comune nel marzo 1982, già allora nel corpo dei Vigili Urbani (come operatore di vigilanza).

Nel tempo ha avuto la responsabilità della proceduta di formazione del ruolo delle sanzioni amministrative, quella della Unità Operativa dei servizi interni, diventando nel novembre 2008 vice comandante del Corpo.

A fine novembre 2016 era stato chiamato a guidare il comando della Polizia Municipale al posto di Michela Cupini. In molti ricordano la grande professionalità dimostrata in oltre 35 anni di servizio.

Innamorato della propria città era persona gentile e ferma nelle proprie posizioni.

Scrive Helga Bracali: “Oggi la nostra città piange la perdita di Andrea Ghilardi, una persona buona e innamorata della sua terra, un uomo che ha ricoperto la carica di Comandante della Polizia Municipale con amore e abnegazione..”.

Le condoglianze di Linea Libera alla moglie Maria Pia e ai figli