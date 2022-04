montecatini. LUTTO, È MORTO L’ALBERGATORE FRANCO BIONDI

Il sindaco Baroncini: una grave perdita per la città

MONTECATINI. Lutto a Montecatini per la scomparsa del cavaliere Franco Biondi, noto albergatore (era titolare dell’omonimo albergo di viale IV Novembre) e amministratore pubblico. Ex presidente dell’associazione albergatori Apam ha ricoperto anche il ruolo di assessore al turismo e allo sport nella giunta del sindaco Lenio Riccomi (eletta nel 1980).

È stato anche un appassionato sportivo (dirigente del Montecatini calcio) ed ha seguito sempre con entusiasmo anche il basket cittadino. Per anni ha guidato l’albergo di famiglia insieme alla moglie Rosanna e ai figli Brunetto e Giovanni.

Questo il messaggio di cordoglio del sindaco Luca Baroncini a nome della città: “La scomparsa del Cavalier Franco Biondi è una grave perdita per tutta la nostra città. Grande imprenditore e amministratore pubblico, ma soprattutto un galantuomo con valori profondi e ben saldi. Amava Montecatini Terme. Sono onorato di averlo conosciuto. Non mancò di darmi consigli preziosi. Una volta mi fece un complimento che non merito ma che porterò sempre con me: “Sa che Lei sarebbe un bravo albergatore? E sa perché? Perché sorride sempre. E chi fa il nostro lavoro deve vivere col sorriso”. Ecco Franco sicuramente questo lo ha fatto assieme a grandi capacità e visione”.

” Un altro pezzo di storia di Montecatini – si legge sul profilo facebook di Herons Basket Montecatini – ci lascia. Ti vogliamo ricordare per il tuo sorriso, per la tua energia e per il bene che hai voluto e fatto alla città, in un percorso di vita straordinario”.