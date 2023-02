montecatini. M5S: IL CONCORDATO? UNA BUONA NOTIZIA MA NON DA FESTEGGIARE

Per il Movimento 5 Stelle “non è altro che un procedimento di liquidazione comuffato da concordato”

MONTECATINI. L’approvazione della proposta di concordato di Terme di Montecatini è una buona notizia ma non certo una notizia da festeggiare. Di fatto, quello appena concluso, altro non è che un procedimento di liquidazione camuffato da concordato.

Tutti i beni della società andranno adesso all’asta con la sola esclusione della Torretta e del Tettuccio, oggetto di offerta dei soci pubblici, arrivata dopo mesi di lavoro dei gruppi di minoranza in consiglio. Non si può certo parlare di salvataggio.

Resta un’incognita enorme sul futuro dell’attività termale, medica e su quello dei lavoratori di Terme di Montecatini. Resta un’incognita dovuta all’assoluta assenza di progetti sullo sfruttamento e rilancio dei beni che verranno acquisiti dai soci e soprattutto sul resto del patrimonio, adesso ricompreso in una liquidazione priva di qualsivoglia indirizzo e dettata solo dalla logica della migliore offerta economica.

Resta l’incognita della concessione delle acque, della loro tutela e della salvaguardia delle fonti. Tema fuori dal dibattito politico, che solo il Movimento ripropone con costanza, non capendo come si possa pensare di vendere stabilimenti termali che rischiano di non avere acqua o addirittura di non poterla utilizzare.

Menzione a parte merita il ramo d’azienda Redi, per il quale il tribunale ha richiesto un’asta pubblica per la gestione, non accettando l’affidamento diretto proposto dalla Società.

In questo senso vanno quindi valutati i mesi persi dietro la convinzione dei soci di trattare privatamente la cessione delle quote ai privati. Un procedimento insensato e non concesso dal tribunale nemmeno di fronte all’emergenza fallimentare e nonostante una controparte di indubbio spessore morale e sociale come Croce Rossa.

Mesi persi dietro procedure di privatizzazione che come M5S abbiamo combattuto ed è grazie al nostro lavoro, al nostro senso di appartenenza verso quella società, che si deve il fallimento di un bando che stava assumendo ormai le sembianze di un film di Totò.

Purtroppo, quella che andrà in scena nei prossimi mesi, sarà una liquidazione fallimentare travestita da soluzione positiva per garantire al Sindaco una narrazione fantasiosa in campagna elettorale ed alla Regione un successo da rivendere al prossimo turno. Tutti contenti tranne i lavoratori, i cittadini e gli imprenditori che intorno alle Terme vorrebbero costruire un’offerta turistica completa, un prodotto, un’identità cittadina che manca da anni.

La storia di Terme poteva finire realmente in modo diverso, positivo, con un progetto di città complessivo che faceva da cornice ad investitori e gestori privati senza mai abbandonare la tutela pubblica di un patrimonio così ampio ed identitario. Il finale non è stato quello sperato per colpa di un’amministrazione assente e succube di una Regione cieca e menefreghista rispetto al territorio.

In questo nuovo finale la città e le categorie non devono essere spettatori di un processo epocale che condizionerà il futuro del territorio. Come M5S vigileremo perchè nessuno tenti di banchettare con i resti di questa Società in smantellamento e lotteremo quotidianamente perchè il termalismo e la tutela delle acque tornino al centro del dibattito Regionale e cittadino e soprattutto perchè la città riesca a disegnare una cornice identitaria, un progetto complessivo capace di attirare investitori seri, con progetti a lungo raggio e rispettosi del territorio e non personaggi in cerca d’autore con assegni di cartone.

Movimento 5 Stelle