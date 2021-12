montecatini, M5S: “SALTATA LA TRATTATIVA SULLE TERME. ADESSO LA REGIONE CI ASCOLTI E SEGUA LE ISTANZE DEL TERRITORIO”

La posizione di Irene Galletti e Silvia Noferi, consigliere regionali del Movimento 5 Stelle e Simone Magnani, capogruppo M5S Montecatini

FIRENZE. Montecatini, salta la trattativa sulle Terme. Le consigliere regionali del Movimento 5 Stelle, Irene Galletti e Silvia Noferi e il consigliere comunale di Montecatini Terme, Simone Magnani, intervengono sulla questione.

“La fine fallimentare del bando sulle Terme di Montecatini — secondo i 5 stelle abbastanza scontata — dimostra che quanto da noi denunciato in più occasioni in Consiglio Regionale e Comunale, non solo era corretto ma anche l’unica via d’uscita dalle difficoltà della Società. Adesso la Regione metta da parte i “facili comunicati” e finalmente ci ascolti: acconsentendo a percorrere quella strada che abbiamo tracciato tra Montecatini e Roma, con la partecipazione dello stesso Partito Democratico locale”.

“Il Movimento 5 Stelle, sulle Terme, ha sempre messo da parte l’ideologia politica a favore del lavoro concreto di supporto alla Società. È giunto il momento che l’Amministrazione Regionale faccia lo stesso, accettando di collaborare nell’esclusivo interesse del territorio.

La priorità è mantenere la continuità aziendale di Terme di Montecatini e l’unico soggetto in grado di farlo è il Ministero dello Sviluppo economico. La viceministra Alessandra Todde ha già dimostrato la sua disponibilità incontrando l’amministratore unico Alessandro Michelotti.”

“Quello che serve ora —chiariscono i pentastellati — è un piano complessivo e strutturato di salvaguardia della società, dell’indotto, degli immobili e della loro certificazione Unesco, che ricordiamo essere collegata ad altre dieci città europee”.

“Le Terme di Montecatini — concludono — non possono permettersi di chiudere: la politica deve esprimere la miglior parte di se stessa per garantire il futuro della società e di tutto l’indotto che ne deriva”.

Così Irene Galletti e Silvia Noferi, consigliere regionali del Movimento 5 Stelle e Simone Magnani, Capogruppo M5S in Consiglio comunale a Montecatini Terme.

