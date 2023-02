montecatini. “MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI. URGENTE UNA VERIFICA DEL COMUNE”

Documento congiunto di tutti i gruppi consiliari di opposizione

MONTECATINI TERME. “Dopo quanto accaduto al Palazzetto dello Sport di Monsummano Terme, la nostra comune battaglia per la messa in sicurezza di immobili pubblici e privati in città assume una dimensione ancora più attuale e urgente.

Chiediamo con forza una verifica da parte dell’Amministrazione Comunale, di comune accordo con Prefetto e Vigili del Fuoco, sul patrimonio cittadino, con particolare riferimento alle strutture aperte al pubblico, alle famiglie e ai bambini”.

È con queste considerazioni che i gruppi consiliari si rivolgono al sindaco di Montecatini Terme al quale chiedono di affrontare la questione nel primo consiglio comunale utile.

I gruppi consiliari di minoranza

Helga Becagli – Azione

Gianna Rastelli e Edoardo Fanucci – Italia Viva

Andrea Gabbani e Nicola Guelfi – I Bagnaioli

Ennio Rucco e Siliana Biagini – PD

Simone Magnani – Movimento 5 Stelle