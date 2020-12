montecatini. METANIZZAZIONE DELLA FRAZIONE NIEVOLE: APPROVATA ALL’UNANIMITA’ LA MOZIONE DI GIANNA RASTELLI

Discussa ed appoggiata dall’intero Consiglio comunale l’iniziativa proposta dalla consigliera di Italia Viva, volta a sollecitare l’Amministrazione nel farsi carico della richiesta rivolta a Toscana Energia.

MONTECATINI TERME. È stata votata all’unanimità, con parere favorevole, la mozione presentata da Gianna Rastelli in occasione dell’ultimo Consiglio comunale. Un’iniziativa, quella proposta dalla consigliera di Italia Viva, volta a sensibilizzare l’Amministrazione sulla concreta possibilità di rendere fruibile la fornitura di metano anche ai residenti di Nievole, località che — nonostante si trovi in prossimità di due territori interessati dal servizio — ne risulta ancora sprovvista.

“Nel 2014 Toscana Energia chiese, attraverso una preadesione, un impegno economico di circa 1200 euro ad utenza oltre ad una somma partecipativa del Comune per andare a coprire l’importo necessario per eseguire i lavori — l’intervento di Gianna Rastelli in merito all’approvazione della mozione — una circostanza che portò molti di essi a rivedere la propria posizione, rendendo la proposta non conforme a quanto richiesto dalla società stessa. In quella circostanza la società fissò ad ottanta utenze il tetto minimo per poter procedere ma le adesioni non superarono le cinquanta unità.

Oggi non è più così, Toscana Energia sta portando avanti un percorso di metanizzazione per andare a coprire i territori rimasti sprovvisti, come nel caso di Nievole, senza alcun aggravio per i singoli cittadini”.

A distanza di anni, nella frazione è stata organizzata una nuova raccolta firme – disponibile per gli interessati presso i locali della Farmacia Nuova Nievole — a conferma di quella che per i residenti continua ad essere una priorità.

“Non nascondo la soddisfazione, mia e di Edoardo Fanucci, nell’avere conferma dal Consiglio comunale della priorità di questa tematica. Da troppi anni ci stiamo battendo affinché questa problematica venga risolta, potendo garantire a Nievole un servizio che ritengo di prima necessità e che, nel 2020, non può certo essere negato”.

[michi —rastelli]