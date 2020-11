montecatini. MOZIONE DI ITALIA VIVA PER IL RITORNO DEL RALLY DELLA VALDINIEVOLE IN CITTÀ

Edoardo Fanucci, Capogruppo di Italia Viva, ha presentato — in vista del Consiglio comunale di oggi martedì —la proposta per il ritorno dell’evento in città, dopo il trasferimento a Larciano avvenuto nel 2012

MONTECATINI. Edoardo Fanucci, Capogruppo di Italia Viva a Montecatini Terme, ha depositato una mozione in vista del prossimo Consiglio comunale – in programma martedì sera – incentrata sul ritorno in città del Rally della Valdinievole dal 2021. Una proposta legittimata dai riscontri pervenuti dalla specialità in ambito nazionale che, dalla sua “ripartenza”, ha fatto registrare ampi consensi da parte del tessuto ricettivo dei territori interessati.

“Il rally, prima disciplina sportiva ad essere autorizzata nel periodo post emergenziale, ha confermato, fin dal momento legato alla ripartenza dei suoi campionati, grandi numeri in termini di partecipazione generando benefici, sia in termini ricettivi che di immagine, alle città che hanno ospitato le manifestazioni”.

Al centro della mozione, la richiesta di poter tornare a beneficiare dell’evento garantendo nuovamente come sede di partenza ed arrivo della manifestazione il centro cittadino, nella sua veste di fondamentale biglietto da visita in proiezione stagionale.

“Il ritorno d’immagine legato al motorsport e garantito dai media settoriali nazionali – soprattutto televisivi – interessati allo svolgimento delle competizioni, il ruolo che la nostra città deve avere nella sua veste di rappresentante, anche in ambito sportivo, della Valdinievole, deve portare ad una riflessione sulle potenzialità di questo evento. La fondamentale vetrina di Corso Roma, proposta negli anni che hanno visto la nostra città ospitare la manifestazione, ha garantito ottimi riscontri in termini di presenze oltre ad assecondare – per l’intero fine settimana – le aspettative di ristoranti, bar ed hotel.

Chiediamo, quindi, al Sindaco, alla Giunta ed al Presidente del Consiglio comunale di attivarsi al fine di garantire alla nostra città il ritorno del Rally della Valdinievole nel 2021, confermandola nel suo ruolo primario in termini di promozione turistico sportiva del territorio”.

Edoardo Fanucci Italia Viva

