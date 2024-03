montecatini. NESSUN AUMENTO DI CAPIENZA ALLE PANTERAIE

Magnani (M5S) e Bracali (AZIONE) interrogano il sindaco

MONTECATINI. “Non appena saputo, giorni fa, di questa possibilità ci siamo subito attivati con le prerogative del ruolo che ricopriamo, sia con atti che con il dialogo con gli uffici — commentano i capigruppo di M5S e Azione, Magnani e Bracali — l’aumento della capienza alle Panteraie rischia di impoverire una zona residenziale che sta con fatica mantenendo il suo valore.

Il comune deve risolvere già oggi i problemi di convivenza tra l’attività ed i residenti ed il problema parcheggi prima di pensare ad un aumento di capienza ingestibile”

“Apprendiamo con piacere — concludono i capigruppo — che dopo 5 anni di battaglie per concedere l’acqua termale alla struttura e dopo averne fatta sede di lancio elettorale, Fanucci ha finalmente capito le problematiche che l’attività si porta dietro.

Problemi da risolvere quanto prima per tutelare sia i residenti che gli imprenditori. Evidentemente la presenza di Severi sta cambiando le storiche posizioni di Fanucci”

Di seguito l’interrogazione del 07/03

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AL SINDACO

OGGETTO: INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : AMPLIAMENTO CAPIENZA ESERCIZIO “LE PANTERAIE”

I sottoscritti Consiglieri Comunale

CHIEDONO

– Se l’Ente ha ricevuto richiesta di autorizzazione per un aumento della capienza dell’immobile denominato “Le Panteraie”

– Quali siano gli intendimenti dell’Amministrazione in merito all’eventuale aumento del traffico, dei parcheggi oltre alle misure da intraprendere per garantire il rispetto delle norme in orario di apertura ed il rispetto della quiete per i residenti limitrofi

Simone Magnani

Movimento 5 Stelle

Helga Bracali

Azione