montecatini. OFFESE E MINACCE DI MORTE A DUE CONSIGLIERE COMUNALI

La solidarietà del sindaco Baroncini e del Pd

MONTECATINI. Due consiglieri comunali di minoranza, Helga Bracali (Pd) e Gianna Rastelli (Italia Viva) sono state vittime ieri di offese e minacce tramite frasi orribili scritte su un manifesto in città (vedi)

Le due consiglieri comunali hanno sporto denuncia contro ignoti e sperano che le forze dell’ordine possano risalire attraverso le telecamere di videosorveglianza risalire agli autori.

Il sindaco Luca Baroncini ieri pomeriggio privatamente e in serata con un post pubblico ha ribadito con forza la massima solidarietà: “Sono atti ignobili e schifosi da condannare senza se e senza ma. Conosco bene anche personalmente Gianna e Helga e sono due persone per bene che si impegnano per la città e anche se non c’è bisogno perché conosco la loro tempra le invito a non farsi condizionare minimamente da queste bassezze e portare avanti il proprio impegno e le proprie idee come hanno sempre fatto. Hanno fatto benissimo a denunciare” conclude il sindaco.

Sull’episodio è intervenuto anche il Pd di Montecatini Terme: “Oggi abbiamo avuto un esempio lampante di come la cultura dell’odio sia ormai diffusa anche nella nostra comunità cittadina.

“Due donne, due consigliere comunali sono state offese e minacciate da una persona non identificata, ma che con il suo gesto ha dimostrato come non “andrà tutto bene”, anzi la cattiveria, il livore, la voglia di far male siano comportamenti ormai diffusi.

Il Partito Democratico di Montecatini, oltre a esprimere la vicinanza a Helga Bracali e a Gianna Rastelli ( Italia Viva) due donne esemplari e consigliere comunali sempre al servizio della città con impegno e correttezza, condanna con forza quanto avvenuto e con altrettanta decisione ribadisce la propria volontà di non cedere mai di fronte alle intimidazioni e alle minacce.

I valori della democrazia e della libertà sono e rimangono i cardini della nostra azione politica”.

