montecatini. PER I MIGRANTI È TERMINATA LA QUARANTENA

Avviato il trasferimento e la ricollocazione in altre strutture

MONTECATINI. [a.b.] È iniziato a metà pomeriggio lo sgombero dei migranti dagli Hotel sanitari di Montecatini Terme essendo terminato il periodo di quarantena. Alcuni migranti dovrebbero essere ricollocati in altre strutture sanitarie o in centri di accoglienza, altri non sembrerebbero avere nessuna destinazione.

Mezzi di trasporto sanitario scortati da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza stanno provvedendo in queste ore al trasferimento di quanti hanno terminato il proprio isolamento fiduciario negli alberghi sanitari cittadini. Si è rispettato quindi a quanto sembra in parte i “desiderata” del sindaco Luca Baroncini che il 25 ottobre scorso era intervenuto sulla questione dei migranti chiedendo l’immediato trasferimento nel giorno stesso di fine isolamento “visto che gli alberghi sanitari per definizione sono destinati appunto agli isolamenti e non sono centri di accoglienza migranti”

“L’impegno – ha commentato Marco Lucarelli — è stato dei cittadini che senza simboli politici ci hanno messo la faccia, pronti a scendere in piazza in massa! Il merito è stato anche dei singoli lavoratori, responsabili e imprenditori, che hanno dato si…disponibilità per il Covid ma non per una città rifugio di extracomunitari. Bene aiutare vista l’emergenza Covid a esclusiva quarantena ma non andando oltre”.

Vedi su Televisium: https://www.facebook.com/Televisium/videos/377129246821804