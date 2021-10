montecatini. PER QUATTRO NOTTI CHIUSO IL CASELLO AUTOSTRADALE IN USCITA PER CHI PROVIENE DA FIRENZE

L’uscita di Montecatini Terme e’ chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 25 al 29 ottobre provenendo da Firenze per lavori. Uscita consigliata provenendo da Firenze: Pistoia

MONTECATINI. Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire programmati lavori di ordinaria manutenzione delle barriere fonoassorbenti, in orario notturno, nelle quattro notti consecutive di lunedì 25, martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Montecatini Terme, in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Pistoia.

[autostrade per l’italia]