montecatini. PNRR, AFFIDATI I LAVORI PER LA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA TEVERE

Il costo dei lavori di messa in sicurezza con adeguamento statico, miglioramento sismico e riqualificazione ammonta a oltre 390 mila euro

MONTECATINI. A seguito di procedura di gara sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di messa in sicurezza con adeguamento statico, miglioramento sismico e riqualificazione della palestra della scuola primaria E. De Amicis e dell’infanzia C. Lorenzini/G. Merlini ad un’impresa campana, per un ammontare totale pari ad € 390.537,22 (di cui € 335.498,23 per imposto netto lavori, € 19.535,61 per costi sicurezza ed € 35.503,38 per IVA 10%).

Le economie di gara ammontano a € 73.540,53 (utilizzabili ai sensi del Manuale recante le istruzioni operative per il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi PNRR a titolarità del Ministero dell’Istruzione e del Merito) derivanti dall’applicazione del ribasso percentuale formulato dall’aggiudicatario sull’importo a base d’asta.

I lavori saranno eseguiti nel 2024.

[alessandro sartoni]