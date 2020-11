MONTECATINI RESTERÀ ALL’INTERNO DEL CENTRO DI RICERCA DEL PADULE

Ritirata la delibera a seguito del voto unanime del consiglio comunale

MONTECATINI. Il lavoro di sensibilizzazione, dei Consiglieri di maggioranza, durato oltre 10 giorni e portato avanti dal sottoscritto, da Ennio Rucco e dall’ex Assessore De Paola ha dato i suoi frutti nella riunione del Consiglio Comunale di ieri sera quando i capigruppo della maggioranza si sono uniti alla nostra richiesta ufficiale, rivolta al Sindaco, di ritirare la Delibera.

Il Comune di Montecatini risponde così positivamente agli appelli arrivati dal mondo ambientalista che si era mosso addirittura a livello nazionale con il fondatore e presidente onorario di WWF Italia Fulco Pratesi e con il Vice Presidente della Società italiana di storia della fauna e docente universitario Luigi Piccioni.

Adesso ci aspetta un anno di riorganizzazione e potenziamento del Centro per renderlo quello strumento strategico per il territorio che potenzialmente può già essere.

Un grazie a tutte le associazioni ed ai cittadini che in questi giorni si sono mossi pubblicamente e non per raggiungere questo risultato.

Simone Magnani, consigliere comunale Movimento 5 Stelle Montecatini