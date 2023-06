montecatini. RICHIESTO RIPRISTINO AL DECORO DELL’EX CASERMA DEI POMPIERI

Alberto Lucarelli ha scritto una lettera alla provincia di Pistoia

MONTECATINI. Grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini (che ringrazio per la fiducia) ho potuto verificare la situazione di degrado in cui si trova l’ex caserma dei Pompieri situata in Corso Roma. Praticamente in pieno centro città. La situzione è disastrosa: vegetazione folta e non curata, che in alcuni casi invade il marciapiede limitando il passaggio dei pedoni, dietro la vegetazione si trovano oggetti abbandonati e sporcizia.

Inoltre, avvicinandosi si può sentire cattivi odori derivanti da agenti esterni.

Immediatamente ho inoltrato una segnalazione alla provincia, mettendola al corrente di questa situazione spiacevole che danneggia i cittadini.

Nella missiva ho richiesto, il prima possibile, un intervento di ripristino al decoro per scongiurare il protrarsi di questa situazione.

Alberto Lucarelli