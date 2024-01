montecatini. SOCIALE E AMBIENTE AL CENTRO DELL’AGENDA AMMINISTRATIVA DEI PROSSIMI CINQUE ANNI

Alcune proposte del Movimento 5 Stelle

MONTECATINI. Insieme alla coalizione in appoggio a Claudio Del Rosso, nel rispetto degli atti che i nostri gruppi consiliari hanno proposto e fatto approvare in questo mandato, abbiamo più volte ribadito la necessità di creare una struttura allargata che si occupasse di Turismo e di rilancio dell’economia cittadina. Una decentralizzazione che permetterà un lavoro quotidiano e professionale di programmazione ed ideazione delle attività. Lavoro in cui il Comune sarà protagonista nell’indirizzo ma non unico attore.

Il rilancio di Montecatini Terme però non può non passare da un miglioramento complessivo della qualità della vita dei cittadini e dei suoi frequentatori. Una città vivibile è una città appetibile. Una città appetibile attira investimenti e turisti, aumenta il proprio valore, la propria ricchezza ed innesca un meccanismo virtuoso che può rapidamente ribaltare la situazione di grave crisi strutturale in cui è caduto il territorio.

In questo senso, politiche sociali ed ambientali devono essere centrali nell’agenda politica ed amministrativa della prossima Amministrazione. Occorre richiamare a Montecatini Terme nuovi residenti, famiglie giovani che hanno nel loro stile di vita la voglia e la volontà di vivere la città. In questo modo si potrà ricreare un senso di cittadinanza e di appartenenza verso la città che contrasterà in modo naturale il declino di decoro in corso.

Per fare questo occorre dotare la città di servizi, di offerte e sostegni alle famiglie ma anche di attività capaci di far uscire di casa i cittadini e vivere la comunità.

Una città vissuta è una città più sicura.

L’ambiente è il nostro miglior biglietto da visita. Non esiste città vivibile senza un’anima green e Montecatini in questo senso ha moltissimo da offrire. Serve tornare a credere nel valore economico, sociale e di salute dell’ambiente. Serve investire in modo strutturale e mirato nel recupero e nella manutenzione del verde perchè Montecatini città Green sia il primo prodotto spendibile anche sul piano turistico.

Pineta, parchi termali, i percorsi di Nievole e Montecatini Alto, il Padule e la Valdinievole tutta devono essere messi al centro dei progetti pubblici e privati di rivalutazione, recupero ed investimento del verde capace di attirare attenzioni internazionali e di restituire a Montecatini Terme quell’anima di città benessere che ci ha resi famosi nel mondo e Patrimonio Unesco.

La qualità di vita a Montecatini è la stella polare del Movimento 5 Stelle, l’obiettivo che ci imponiamo, la città che vogliamo costruire!

Movimento 5 Stelle