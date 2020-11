montecatini. SOSTE GRATUITE. ITALIA VIVA: AIUTIAMO IL NOSTRO COMMERCIO

La proposta di Garzo e Bellettini

MONTECATINI. Le attività commerciali e di ricezione della nostra Montecatini Terme stanno attraversando un momento di grave crisi. Abbiamo assolutamente il dovere di provare a supportarle con tutte le azioni possibili e con interventi che possano rendere più semplice raggiungerle e usufruire dei loro servizi.

Pertanto, con una mozione di indirizzo rivolta a tutto il Consiglio Comunale, presentata grazie ai nostri Consiglieri Comunali di Italia Viva, ci siamo sentiti di proporre al Sindaco e alla Giunta di predisporre la sosta gratuita in tutti gli stalli blu attualmente presenti in città, con l’aggiunta eventualmente di rendere usufruibili anche gli spazi adibiti solitamente ai pullman, in questo periodo purtroppo inutilizzati, per garantire una sosta libera e comoda.

Ciò garantirebbe decine di posti auto in più in zone nevralgiche della città. Insieme a questa proposta, che garantirebbe quindi un parcheggio gratuito nel centro città, la chiusura delle ZTL poste Corso Roma e Corso Matteotti durante i weekend per garantire il giusto distanziamento sociale e per godere così di una girata nel centro di Montecatini con le giuste sicurezze.

Abbiamo notato che vari comuni con un eco commerciale e turistico, tra cui Lucca, hanno adottato provvedimenti simili a quello che proponiamo noi per tutto il periodo delle Festività e che noi vorremmo fosse prorogato almeno fino alla fine di febbraio, momento che speriamo si caratterizzi per una svolta in positivo della pandemia.

Le attività private, durante questo periodo di grave crisi non hanno avuto alcun tipo di incentivo o di sconto sulle tasse che annualmente pagano per svolgere la propria attività, nonostante gli incassi abbiano subito forti perdite.

É, pertanto, necessario che l’Amministrazione Comunale, con profondo senso di responsabilità e sensibilità, attui misure di contrasto a quanto sta accadendo e incentivi il più possibile le nostre attività.

Chiediamo quindi al Sindaco Baroncini di accogliere la nostra proposta e che essa possa essere di aiuto a tutta la città.

Giusy Garzo, Italia Viva

Andrea Bellettini, Italia Viva