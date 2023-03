montecatini. SPORT E SOLIDARIETÀ, UN SUCCESSO LA RACCOLTA FONDI PER AS.VAL.T.

Cerimonia di consegna dei 4000 euro raccolti con la manifestazione di sabato 25 febbraio promossa da Edoardo Fanucci. I commenti soddisfatti dei presidenti Arnaldo Pieri e Antonietta Schettino

MONTECATINI TERME. Si è chiusa con la consegna simbolica di un assegno cartaceo gigante la raccolta fondi iniziata con l’evento “CorriAMO e GiochiAMO per As.Va.L.T., andato in scena lo scorso 25 febbraio, a Montecatini Terme e destinata a contribuire all’acquisto di un mammografo digitale.

La piccola cerimonia si è svolta stamani davanti al Palazzo comunale alla presenza di Edoardo Fanucci, che ha promosso la manifestazione, al presidente di As.Va.L.T. Arnaldo Pieri, l’associazione destinataria della donazione, e Antonietta Schettino, presidente di Montecatini Marathon.

“È stato un gesto molto bello, al di là dei 4000 euro raccolti – ha commentato Pieri – un’iniziativa a favore della salute dei cittadini della Valdinievole. La nostra associazione anche stavolta, come sempre, individua un obiettivo, lavora per la raccolta dei fondi necessari e poi procede all’acquisto.

La nostra caratteristica è che non facciamo donazioni generiche e in questa occasione procederemo ad acquisire un importante strumento per la prevenzione come la mammografia digitale”.

“Da tempo collaboriamo con Edoardo Fanucci che ha promosso questa iniziativa e grazie al suo impegno come amministratore anni fa siamo riusciti ad inaugurare la nostra sede, recuperando dei locali nella stazione ferroviaria di Montecatini, ridando anche dignità ad una zona che si era degradata – è il commento di Antonietta Schettino, presidente di Montecatini Marathon -. Proprio in occasione della camminata di sabato scorso abbiamo avuto modo di parlare con il presidente di As.Va.L.T. per organizzare nuove iniziative simili, a partire proprio dalla prossima Festa della mamma”.

“Non posso che essere doppiamente soddisfatto oggi, tirando le somme di una bellissima giornata di sport, divertimento e solidarietà e prendendo atto della risposta dei cittadini che con la loro donazione contribuiscono, per una parte altamente simbolica, all’acquisto di un mammografo di ultima generazione, che verrà collocato nello stabilimento La Fortuna, sede dell’ As.Va.L.T, in pineta a Montecatini Terme, al servizio di tutti i cittadini della Valdinievole – aggiunge Edoardo Fanucci -. Sono soddisfatto ma già guardo alla prossima occasione. Credo ci siano tutte le condizioni per continuare a collaborare fra più soggetti per ottenere risultati che solo unendo forze diverse, enti, associazioni e singoli cittadini, diventano possibili”.

[paolo vannini]