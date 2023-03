montecatini. STABILIMENTI TERMALI E CONCESSIONE MINERARIA, APPROVATA LA MOZIONE DEL MOVIMENTO CINQUE STELLE

Ecco gli impegni assunti dal sindaco e dalla giunta

MONTECATINI. Nell’ultima seduta, il Consiglio Comunale ha votato ad unanimità la mozione del M5S firmata da tutti i gruppi di Minoranza, che chiede al Sindaco un impegno diretto per la creazione di uno strumento giuridico capace di permettere un intervento pubblico di messa in sicurezza degli stabilimenti termali e della concessione mineraria.

La proposta di concordato della Società Terme, ammessa dal tribunale, è di fatto un piano di liquidazione totale di tutti i beni mobiliari, immobiliari ed immateriali. Un fallimento di fatto della Società che pone le basi per uno smembramento in cui a farne le spese sarà la città, che non è in grado di sostenere gli anni necessari alla soluzione della crisi, oltre che le fonti termali che non si possono permettere anni di abbandono in attesa di un privato che investa.

Rischiamo seriamente di perdere tutto: il patrimonio artistico, storico, il sito Unesco, la nostra identità ed addirittura l’acqua. Non solo, come abbiamo ascoltato in Consiglio per voce dell’Assessore al Turismo, l’incertezza in cui vive e vivrà la Società trascinerà nell’impossibilità di lavorare nella programmazione turistica della città

Il futuro della città, insieme a quello della Società, è molto cupo e serve un forte intervento pubblico con il coinvolgimento della Regione, dello Stato e dei partners istituzionali per creare una cornice che permetta ai privati di occuparsi della gestione, dello sviluppo e del rilancio del termalismo.

È una battaglia epocale quella che chiediamo di combattere. Se ci diamo per vinti oggi rischiamo di condannare il territorio, perdere occasioni di rilancio e strumenti importanti per l’economia. Abbiamo una responsabilità che va oltre questo mandato, oltre noi stessi.

Come sempre, Il Movimento 5 Stelle e tutti i gruppi di opposizione, si fanno promotori di soluzioni, protagonisti di una visione della città, cosa sconosciuta a questo Sindaco ed alla sua amministrazione.

Movimento 5 Stelle