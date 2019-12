montecatini. STRADE GHIACCIATE A NIEVOLE: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE GIANNA RASTELLI

MONTECATINI TERME. Il consigliere comunale Gianna Rastelli, in vista del prossimo Consiglio comunale, ha depositato un’interrogazione a seguito delle problematiche riscontrate in termini di viabilità dalla popolazione di Nievole, alle prese con una condizione di fondo stradale caratterizzato dalla presenza di ghiaccio fin dalle prime ore di sabato 14 dicembre.

Una problematica, quella di cui si è fatta carico Gianna Rastelli con l’appoggio, come secondo firmatario, del capogruppo di minoranza Edoardo Fanucci (Italia Viva), legata al mancato passaggio dei mezzi spargisale nel corso della serata precedente.

“Nonostante il disagio fosse facilmente prevedibile viste le condizioni atmosferiche del giorno precedente, interessato da precipitazioni e, alla sera, da un sensibile calo delle temperature, non è stato adottato alcun provvedimento dalle autorità competenti, nella fattispecie il passaggio dei mezzi spargisale come solitamente avveniva negli anni precedenti in casi come questo — questo il contenuto dell’interrogazione presentata dal consigliere PD — per questo motivo, chiedo al Sig. Sindaco se è previsto un piano preventivo da mettere in atto quando le condizioni meteo lasciano presagire formazione di ghiaccio nelle strade di competenza comunale”.

A conclusione, Gianna Rastelli invita l’amministratore della città a farsi carico del ruolo di mediatore: “chiedo che vi sia disponibilità in questo senso, al fine di sollecitare l’intervento degli organi provinciali nel caso in cui il loro impegno venisse meno, garantendo ad automobilisti e pedoni della località una situazione di maggior sicurezza, priorità che non dovrebbe assolutamente prescindere dalle competenze territoriali”.

