montecatini. SUL TERMALISMO CHIEDIAMO UN RILANCIO DA PARTE DEL COMUNE E DELLA REGIONE

Il Movimento 5 Stelle presenta una mozione in Regione e in Comune

MONTECATINI. Il Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione sia nel Comune di Montecatini che nel Consiglio Regionale che mira ad un impegno ulteriore nella salvaguardia del termalismo e del suo patrimonio, a tutela del recente sito Unesco e delle fonti d’acqua termale.

Il concordato omologato dal Tribunale di Pistoia è una liquidazione fallimentare travestita da continuità aziendale. Di fatto, entro tre anni, la Società Terme di Montecatini non esisterà più e con essa anche l’unico soggetto in grado di riunire l’immenso patrimonio artistico, immobiliare e la concessione mineraria, che ricordiamo essere unica ed indivisibile.

Per questo motivo il Movimento 5 Stelle ha chiesto agli attuali soci di impegnarsi nella creazione di un nuovo soggetto o nel potenziamento della Società al fine di garantire l’acquisto degli stabilimenti termali che, per stessa ammissione della Società e dei Soci, hanno valore solo se visti come complesso unico.

Ovviamente la pessima esperienza della gestione pubblica della Società richiede un affidamento a privati della gestione nei comparti ludici, termali e sanitari ma, a differenza della vendita all’asta, tutti operanti in coordinamento tra loro ed in modo omogeneo con l’indirizzo della città e del territorio.

“La mozione — dice Magnani capogruppo M5S a Montecatini — è l’ennesima strada che proponiamo ai soci che corrono, senza idee, verso il fallimento di fatto della Società. Il concordato così come è scritto non garantisce la città. Tra diversi anni avremo maggiore abbandono e nessuna progettualità. Non abbiamo, come città, il tempo per aspettare i ribassi d’asta necessari ad attirare compratori privati.

Occorre muoversi con partners istituzionali per creare quel progetto quadro in grado di attrarre privati competenti e vogliosi di sviluppare. Ringrazio la coordinatrice Regionale Irene Galletti che ha lavorato sulla proposta per la Regione, ennesima dimostrazione che la linea politica del Movimento è forte e collegata su tutti i livelli, dal territorio fino ai nostri parlamentari a Roma”

Movimento 5 Stelle