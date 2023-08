montecatini. T-RED, DISATTESA L’INDICAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

I gruppi di opposizione sconcertati dalle modifiche delle distanze del sistema T-Red annunciate dal sindaco Baroncini

MONTECATINI. Totalmente disattesa l’indicazione del Consiglio Comunale. Il Sindaco si dimostra totalmente incapace di valutare e soprattutto attuare azioni amministrative anche basilari.

I Gruppi di opposizione si dicono sconcertati davanti all’ennesimo comunicato farneticante del Sindaco che annuncia, con toni quasi trionfalistici, la modifica delle distanze del sistema T-Red che doveva essere spostato ed invece continuerà a vessare i cittadini dal prossimo 28 Agosto.

Fu tutto il Consiglio Comunale a dare questa indicazione, fu addirittura il partito del Sindaco a chiedere di modificare la mozione esplicitando in modo più chiaro la possibilità dello spostamento del sistema di rilevamento automatico ad altro semaforo ma, a distanza di settimane, il Sindaco non è riuscito a produrre gli atti necessari limitandosi a ciò che il Consiglio aveva già bocciato, ossia, lo spostamento della linea di rilevamento del passaggio con il rosso.

Il problema, come evidenziato nel lunghissimo Consiglio Comunale dedicato, non è dare maggiore margine a chi si ferma oltre la linea, soprattutto quando questa sarà ben visibile. Il problema sono le migliaia di multe arrivate per una segnaletica orizzontale di selezione della corsia che non permette di rendere scorrevole il traffico quando il passaggio a livello è chiuso.

A niente, servirà la cartellonistica prima del semaforo, come a niente è servita nelle altre strade dove è già in uso da anni.

La verità è che il Sindaco, dopo aver speso una cifra eccessiva, 115.000 € senza bando, per l’acquisto di un sistema di rilevamento non idoneo a questo incrocio, adesso non è in grado di produrre gli atti necessari per la sua sostituzione e non è nemmeno in grado di guidare la propria maggioranza in Consiglio a votare atti a cui poi sia capace di adempiere.

Assurdo poi il tentativo di rabbonire i cittadini, ricordando che il 50% dei proventi delle multe viene reinvestito nella sicurezza stradale. Tenendo conto dell’inadeguata capacità di questa amministrazione di mettere a cantiere i lavori o addirittura concludere quelli che hanno trovato già cantierabili come Via Sardegna.

Ridicolo, il tentativo di ricucire il rapporto con i cittadini indicando come intervento prioritario, la chiusura della Pineta al traffico, un problema nato con questa amministrazione ed esploso con l’ennesimo ingiustificato ritardo nell’installazione dei varchi ztl.

Baroncini eletto per cambiare la città si dimostra ogni giorno, ogni atto, ogni decisione sempre più inappropriato al ruolo che ricopre, incapace di risolvere i problemi o di porre rimedio ai propri errori.

Con questa prospettiva, il centrodestra si presenterà alla città per chiedere altri cinque anni di tempo per vessare e prendere in giro i cittadini!

Gruppo Movimento 5 Stelle

Gruppo Italia Viva

Gruppo Azione

Gruppo PD

Gruppo I Bagnaioli