montecatini. TERME, BOTTICI (M5S): “SIA GARANTITA TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DELLE PROCEDURE”

La senatrice toscana del Movimento 5 Stelle Bottici interviene sulla crisi economica e finanziaria della società termale e si appella a Governo, Regione e Comune

MONTECATINI. “Mentre le terme di Montecatini si confermano una meta molto amata dagli italiani, con dati incoraggianti che riguardano la presenza di turisti nei weekend festivi, la crisi economica e finanziaria della società termale prosegue la sua corsa al buio. Da una parte si lascia intendere che vi siano offerte concrete, dall’altra assistiamo all’ennesimo protrarsi dei termini per accogliere le eventuali manifestazioni di interesse da parte di fantomatiche società private, e questo porta a una dilatazione dei tempi di intervento” lo afferma in una nota la senatrice toscana del M5s Laura Bottici.

“Come Movimento 5 stelle facciamo un appello al governo, alla Regione e al Comune affinché sia garantita la trasparenza e la pubblicità delle procedure in atto – prosegue la pentastellata -. Inoltre, riteniamo che non si possa lasciare la responsabilità della risoluzione del problema all’amministratore unico, quando per anni i soci non hanno messo in campo tutte le energie necessarie per salvare le terme di Montecatini”.

“Il M5S in questi mesi ha lavorato in modo costruttivo per aprire un tavolo con i soggetti di natura pubblica interessati alle terme, in maniera tale da permettere un intervento pubblico a tutela dei beni e della strategicità economica che la società rappresenta per il territorio. Purtroppo hanno prevalso altri interessi localistici” spiega Bottici.

“Chiediamo, arrivati a questo punto di stallo, che i soggetti preposti prendano atto della tragica situazione societaria, che si faccia una assunzione di responsabilità e si decida se percorrere la strada che come Movimento 5 Stelle avevamo tracciato, oppure con coraggio si tracci una fine, in modo che sia il tribunale a prendere le dovute decisioni” conclude.

[montecatini 5 stelle]