montecatini. TERME DAY, C’È LA DATA: SABATO 16 GENNAIO

MONTECATINI. Sono molto felice per l’organizzazione di questo evento che ho fortemente voluto ed ha trovato l’immediato supporto del Presidente Spadoni. Sono orgoglioso che un gesto pensato e messo in atto, lo scorso anno, dai Consiglieri del Movimento 5 Stelle di tutta la provincia adesso diventi un’iniziativa del Consiglio Comunale di Montecatini.

Sabato 16 alle ore 10:30 presso lo Stabilimento Redi tutti i Consiglieri e l’Amministrazione Comunale si ritroveranno per sottoscrivere l’abbonamento residenti di Terme di Montecatini.

Un gesto simbolico ma comunque concreto che spero sia di aiuto per riportare le nostre Terme all’attenzione delle istituzioni, della Regione ed anche di tutta la città ormai sempre più distaccata, fredda e quasi disinteressata ad un bene che è patrimonio assoluto del territorio e della nostra storia.

L’invito è stato poi inoltrato a tutte le Amministrazioni Comunali della provincia, ai relativi Consigli, alla giunta e consiglio Regionale ed alle associazioni di categoria della città.

Le Terme hanno per anni rappresentato il traino economico della Valdinievole e non solo e motivo di vanto fuori Regione e fuori dai confini nazionali, ritengo quindi doveroso che in suo aiuto si schieri tutto il Territorio provinciale ed il suo socio di maggioranza.

Sulle Terme il mio impegno, in qualità di Presidente della Commissione Partecipate è salvaguardare l’immensa ricchezza che questa società rappresenta per la nostra città e devo ringraziare sia il Movimento 5 Stelle Toscana che non mi ha mai fatto mancare il proprio appoggio ed aiuto ma anche il capogruppo del PD di Montecatini con il quale, da inizio mandato, si è aperto un canale di dialogo e confronto quasi quotidiano con l’intento comune di salvare la società.

L’invito alla città ed a tutte le associazioni di volontariato e non solo è quello di unirsi a noi Sabato 16 e dar vita ad un passaparola che possa portare la sottoscrizione delle tessere ad almeno 1000 abbonati nel corso dell’anno con la speranza che questa giornata diventi una prassi annuale per questo Consiglio e per quelli a venire.

Simone Magnani, Consigliere Comunale Movimento 5 Stelle