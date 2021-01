montecatini. TERME DAY, PERCHÈ ERA GIUSTO ESSERCI

Anche il consigliere regionale Federica Fratoni ha sottoscritto l’abbonamento annuale alle Terme

MONTECATINI. “Ho risposto volentieri “presente” all’invito lanciato nei giorni scorsi dal consiglio comunale di Montecatini di sottoscrivere l’abbonamento annuale alle Terme”. Così il consigliere regionale Federica Fratoni (Pd).

“Un gesto simbolico per sostenere la società che, come tante attività del territorio, soffre la crisi indotta dall’emergenza Covid-19.

Ho voluto, al contempo, tributare il giusto riconoscimento per la qualità dei servizi e per la professionalità che quotidianamente viene offerta dal personale dipendente”.

“Fra poche settimane, confermando l’ambito della cura come “core business” della società – continua Fratoni – prenderà il via la riabilitazione fisioterapica, per la quale è già stato conseguito l’accreditamento della struttura delle Terme Redi.

Ma c’è di più. Montecatini può e deve diventare centro di riferimento per le cure respiratorie ai soggetti colpiti dal Covid-19, grazie agli indubbi benefici della terapia inalatoria che da tempo viene praticata”.

“In questo modo – conclude – si potrà diversificare l’offerta proposta e stimolare ulteriori investimenti fondamentali per far sì che tutto il settore possa ripartire con nuovo slancio”.