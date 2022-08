montecatini. UN FONTANELLO DI NUOVA GENERAZIONE PER LA CITTÀ TERMALE

È la proposta protocollata nei giorni scorsi da Alberto Lucarelli

MONTECATINI. È stata protocollata nei giorni scorsi da parte di Alberto Lucarelli la proposta per la realizzazione di un fontanello di nuova generazione a Montecatini Terme.

“Penso – scrive Lucarelli – che un fontanello nuova generazione con acqua ottima da bere ( provata in altri comuni limitrofi ) porti un miglioramento all’ambiente in termini di rifiuti e perché no anche nelle tasche delle famiglie .

Il fontanello acqua buona rientra nel progetto “Acqua ad Alta Qualità” che prevede la realizzazione di punti di approvvigionamento gratuito di acqua “immediatamente buona da bere” nel territorio di competenza del Gestore ( acque spa) ciò sicuramente favorirebbe la sostenibilità ambientale al fine di educare e sensibilizzare non solo gli adulti, ma anche le generazioni più giovani a un corretto uso della risorsa idrica e anche alla riduzione dei rifiuti all’origine.

Solitamente viene scelto un luogo pubblico dove edificare il fontanello , perciò ( a parere del sottoscritto ) il luogo più idoneo da individuare dovrebbe essere ricercato dove c’è più concentramento di giovani ( scuole , parchi ecc ).

Il Fontanello dove è stato realizzato ha messo in luce solo note positive inerente all’ambiente e al risparmio economico delle famiglie . Grazie alla collaborazione di Acque spa e Ait , il progetto non richiede grandi impegni di spesa per il comune interessato al progetto”.

Il fontanello inoltre: Offre alle famiglie opportunità concrete di risparmio economico: la spesa media per l’acqua minerale di una famiglia italiana è grosso modo equivalente alla bolletta idrica; Incide nella riduzione di rifiuti: meno plastica, meno consumo energetico, meno inquinamento; serve a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della risorsa idrica contrastandone lo spreco.