montecatini. UN MACCHINARIO DI ULTIMA GENERAZIONE DONATO ALLA MEDICINA DELLO SPORT

È stato acquistato grazie ai proventi del Torneo di pallacanestro Ridi Robbe

MONTECATINI. Un nuovo macchinario donato alla Medicina dello Sport di Montecatini Terme. Un gesto di grande valore che arriva grazie al ricordo, ancora vivo, dei tantissimi amici e conoscenti nei confronti di Roberto Fera, il giovane cestista scomparso nel 2017 all’età di 30 anni per problemi cardiaci.

In sua memoria, infatti, nacque subito dopo il tragico avvenimento – che segnò un’intera comunità – un torneo di pallacanestro che avrebbe avuto l’obiettivo di non dimenticare Roberto. Ridi Robbe, questo il nome dell’evento, si è evoluto negli anni e con l’edizione dello scorso 18 giugno al Palavinci di Montecatini Terme, ha permesso di raccogliere fondi per la donazione di un macchinario di ultima generazione, utile allo screening cardiologico di atleti e non solo alla Medicina dello sport della città termale (centro di eccellenza in Regione).

I fondi raccolti grazie alla generosa partecipazione di sponsor e privati sono stati interamente devoluti per l’acquisto di questa strumentazione che permetterà di fare screening ed analisi ancora più approfondite.

Il reparto di Medicina dello Sport, diretto dal Dott. Nicola Mochi, ha accolto il team di Ridi Robbe negli spazi di via Manin 22 alla presenza del sindaco Baroncini, raccontando di più sul dispositivo distribuito dalla Guerra Daniele SRL: “Ringrazio gli organizzatori dell’evento per la splendida manifestazione, bella non solo per l’atmosfera respirata e la folta partecipazione, ma anche per i proventi raccolti che hanno permesso di sostenere l’acquisto di un macchinario che per questo centro è fondamentale.

Un nuovo sistema elettrocardiografico, completo e aggiornato, che permette di registrare l’elettrocardiogramma dell’atleta senza l’utilizzo di cavi di interconnessione. Un grande vantaggio, non solo per la qualità grafica del tracciato, molto più accurato, ma che permette di rendere più agevole la performance degli esami, garantendo maggiore affidabilità del test.

Un dispositivo che, inoltre, si connette con tutti gli altri ergometri utili alle prove di sforzo come cyclette, nastro trasportatore ed ergometro per disabili: un completamento e aggiornamento del servizio davvero importante”

Il nuovo dispositivo avrà una ricaduta importante sulla salute della cittadinanza: il dispositivo andrà infatti a realizzare oltre 3.500 elettrocardiogrammi per gli atleti della Valdinievole, oltre a 700 test di secondo livello per soggetti a cui sono stati trovati problemi cardiologici.

[gianpaolo ansalone]