MONTEFERRATO FESTIVAL, “TEATRO ESCURSIONE” A CAVA GUARINO CON “MUOIO COME UN PAESE”

L’appuntamento è per domenica 16 luglio ore 6,30 dalla Cava di marmo verde di Figline, arrivo a Cava Guarino

MONTEMURLO. La “Montemurlo estate” continua domenica 16 luglio ore 6,30 nella cornice suggestiva di Cava Guarino con il teatro escursione. Nell’ambito delle iniziative di “Monteferrato Festival”, con il patrocinio del Comune di Montemurlo”, si svolgerà “Naprawski – Muoio come un paese”, tratto dall’omonima opera di Dimitris Dimitriadis, di e con Gemma Hansson Carbone.

“Muoio come un paese” è un esperimento artistico e liturgico atto ad evocare la presenza e l’avvento dell’Angelo della Storia. L’Angelo è una giovane donna che ci guida in una camminata immersiva, narrandoci le ultime cruente vicende del Paese, esponendole con la minuziosa scientificità di chi ha osservato lo svolgersi degli avvenimenti fuori dal corso naturale del tempo. Dove ci troviamo? Quando sta accadendo tutto questo?

Muoio come un paese invita i suoi spettatori ad assistere ad una metafora fantascientifica, e allo stesso tempo arcaica, di una società che ha perso se stessa, e che è morta in se stessa.

La narrazione si struttura attorno all’omonima opera dall’autore greco contemporaneo Dimitris Dimitriadis, e alla figura dell’Angelus Novus che Walter Benjamin descrisse nel suo omonimo saggio datato 1940, ed è composta seguendo le regole del paesaggio storico e geografico in cui la performance si colloca. Un progetto di ricerca artistica aperto, libero, che coinvolge l’artista e il suo pubblico in un’esplorazione collettiva delle geografie fisiche, storiche e umane dei luoghi in cui viviamo.

I volontari del Centro scienze naturali accompagneranno gli spettatori lungo tutto il sentiero che porterà a Cava Guarino sul versante del Monte Ferrato che guarda Bagnolo e Montemurlo.

Lo spettacolo si svolgerà in più tappe lungo il percorso e terminerà a Cava Guarino dove, prima di riprendere il sentiero del ritorno, una colazione ristoratrice sarà offerta ai partecipanti dal festival.

Per partecipare allo spettacolo è necessaria la prenotazione su monteferratofestival.com L’ingresso costa 12 euro. Equipaggiamento minimo necessario e consigliato: calzature e abbigliamento idoneo, acqua.

