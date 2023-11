montemurlo. A 63 ANNI È MORTO FABRIZIO BRESCI, STORICO VOLONTARIO DI OSTE

Il sindaco Calamai: “Era una persona brava e buona, con un grande cuore”. I funerali si terranno venerdì 3 novembre alle 9,30 a Oste

MONTEMURLO. È morto all’ospedale di Careggi a Firenze, dov’era ricoverato da qualche giorno, Fabrizio Bresci, 63 anni, storico volontario di Oste, impegnato in varie associazioni e molto noto in paese.

A darne la notizia con grande rammarico è il sindaco Simone Calamai legato a Fabrizio Bresci da una decennale amicizia: «Fabrizio Bresci era una persona brava e buona, con un grande cuore. Un uomo sempre disponibile, attivo e sempre pronto a portare il proprio contributo alla vita della comunità. A nome dell’amministrazione comunale mi stringo al figlio Daniele e alla moglie Patrizia in questo momento di dolore. Fabrizio, con il bel suo sorriso e la sua benevolenza, ci mancherà molto».

Nato a Prato, aveva sempre vissuto a Oste. Fabrizio Bresci aveva lavorato a lungo nel settore sportivo al palazzetto dello sport Estra di Maliseti.

Era molto attivo nell’associazionismo della frazione di Oste nel Gruppo Storico Montemurlo Aps per l’organizzazione del Corteggio, nel Circolo Arci Nuova Europa, nel Comitato Noi Insieme per la promozione della manifestazione “A spasso con l’Oste” e nella Pro Loco Montemurlo. Bresci era legato da amicizia e spirito di collaborazione al presidente del Comitato Noi Insieme e Pro Loco, Lorenzo.

La salma è esposta alle Cappelle del Commiato della Misericordia di Oste. Il funerale si celebrerà nella chiesa parrocchiale di Oste in piazza Amendola venerdì 3 novembre alle ore 9.30.

[comune di montemurlo]