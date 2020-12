montemurlo. A INIZIO DEL 2021 I LAVORI NELL’AREA DELL’EX CAMPO SPORTIVO

Intanto nell’ex asilo Tata Badà in piazza Donatori di sangue procedono spediti i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza sismica per un valore di 500 mila euro. L’edificio ospiterà corsi di formazione e spazi per il co-working. Durante le feste di Natale la scuola dell’infanzia di Novello “Loris Malaguzzi” traslocherà nell’ala dell’ex asilo nido per consentire l’ultimazione dei lavori di ristrutturazione

MONTEMURLO. Come in un puzzle il progetto del nuovo centro cittadino di Montemurlo sta prendendo forma. Nonostante l’emergenza sanitaria in corso, il Comune ha sempre continuato a portare avanti tutti i cantieri, che comporranno il disegno dell’area centrale della città, un progetto inseguito da oltre trent’anni che ora si sta pienamente concretizzando. Come previsto dal crono-programma, all’inizio del 2021 partiranno i lavori nell’area dell’ex campo sportivo, destinato a diventare un grande parco urbano con tante funzioni diverse per rispondere alle esigenze di tutte le fasce di popolazione. I

l nuovo grande giardino rispetta, infatti, le indicazioni date dai cittadini nell’ambito del processo partecipativo “Montemurlo disegna il suo futuro”. Nel “central park” montemurlese ci sarà un area giochi per i più piccoli, proprio in prossimità della scuola dell’infanzia di Novello. I giovani e gli adolescenti avranno a disposizione uno skating park, un’area per lo sport e un campetto da basket con tanto di tribune, luogo che potrà ospitare anche eventi musicali. Non mancheranno gli spazi con “funzioni naturalistiche”, sarà creata una grande fontana, un bio-lago, panchine e tavoli per il relax e la vita all’area aperta.

Intanto, sono quasi conclusi i lavori alla scuola di Novello nella porzione di edificio che fino a pochi mesi fa ha ospitato l’asilo nido comunale “Tata Badà”, trasferito provvisoriamente in un’ala della scuola primaria di Morecci in attesa della sistemazione definitiva nel nuovo asilo, realizzato con le tecniche della bio-architettura. Il recupero dell’edificio di Novello è uno dei pezzi del puzzle, che compongono il progetto del nuovo centro cittadino ed ha un valore di 500 mila euro.

«Si tratta di un lavoro molto importante che va a migliorare la sicurezza sismica e il comfort acustico e termico di tutto l’edificio, che continuerà a ospitare la scuola dell’infanzia di Novello ma che, per la porzione dell’ex – asilo nido, assumerà nuove funzioni sociali, come centro per la formazione, per l’integrazione scolastica e culturale o di supporto alle attività imprenditoriali giovanili come spazio per il co-working. —spiega il sindaco Simone Calamai — Con i lavori alla scuola di Novello andremo poi a migliorare anche gli accessi alla scuola dell’infanzia.

L’ingresso principale alla scuola sarà spostato sul lato posteriore verso il parco (non più su via Rosselli). I genitori potranno quindi lasciare l’auto nei nuovi parcheggi su via Carducci e raggiungere l’asilo passando dal giardino. Anche l’area giochi della scuola sarà spostata sul lato posteriore, verso il parco e sarà completamente rinnovata».

Un lavoro dunque che va a migliorare la sicurezza sismica dell’edificio e il comfort termico e acustico attraverso la realizzazione di un “cappotto” termico e isolante.

I lavori stanno riguardando anche gli impianti elettrici e completa sostituzione degli infissi esterni.

Per consentire il completamento dei lavori sulla porzione rimanente dell’edificio, durante le festività natalizie la scuola dell’infanzia “Loris Malaguzzi” sarà trasferita nei locali dell’ex asilo nido. Gli interventi quindi andranno avanti per tutta la primavera e saranno conclusi entro l’inizio dell’estate 2021.

[comune di montemurlo]