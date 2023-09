montemurlo. A OSTE GRANDE FESTA FINALE PER LA 32ESIMA EDIZIONE DEL CORTEGGIO STORICO

Un’intera giornata di eventi dedicati al Rinascimento per scoprire i protagonisti della battaglia di Montemurlo del 1537, a cui è dedicata la rievocazione del Corteggio. Tante persone ad assistere alla sfilata per le vie della frazione. La presidente del Gruppo storico, Tiziana Giagnoni, festeggiata per i suoi 25 anni di attività nell’associazione. Presenti la Provincia di Prato e gli altri Comuni del territorio e il sindaco di Panni (Foggia), paese da cui provengono tanti montemurlesi

MONTEMURLO. «È stata una 32esima edizione del Corteggio storico che si chiude sotto il segno dell’amicizia e della condivisione». Usa queste parole il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai, per sintetizzare lo spirito della serata di i domenica 10 settembre, che ha chiuso la 32esima edizione del Corteggio storico con la sfilata dei vari gruppi per le vie di Oste. Erano presenti i gonfaloni della Provincia di Prato, dei Comuni di Prato, di Vernio, di Poggio a Caiano, di Montale e di Panni con il sindaco Amedeo De Cotiis, il Comune del foggiano dal quale arrivano tanti montemurlesi.

Ha dovuto invece, anticipare il rientro per impegni istituzionali la sindaca di Bovino, Stefania Russo, che ha salutato gli amici di Montemurlo attraverso una lettera che è stata letta dal sindaco Calamai. In rappresentanza della Regione Toscana era presente la consigliera regionale, Ilaria Bugetti. Tante le persone accalcate lungo il percorso della sfilata ad ammirare i figuranti in costume, che hanno fatto rivivere i protagonisti della battaglia di Montemurlo del 1537 e del Rinascimento toscano.

Non solo i figuranti del Gruppo storico di Montemurlo, con musici, dame e sbandieratori, ma anche vari gruppi provenienti da tutta la Toscana. Un anno speciale per il Comune e per il Gruppo storico che, partecipando in co-progettazione al bando della Regione Toscana a sostegno della rievocazione storica, si sono aggiudicati un finanziamento di 12 mila euro che ha permesso alla manifestazione di crescere in qualità, accuratezza storica e attività proposte al pubblico.

Domenica 10 settembre è stata una giornata interamente dedicata al Rinascimento e alla conoscenza e all’approfondimento di quelli che furono i protagonisti della battaglia di Montemurlo del 1537 tra i fuoriusciti repubblicani, capeggiati da Baccio Valori e Filippo Strozzi e le truppe medicee di Cosimo I.

«A Montemurlo si è fatta la Toscana — continua il sindaco Calamai -—Alla battaglia seguì un lungo periodo di pace e, più che un momento di guerra, le rievocazioni del Corteggio storico intendono far conoscere una pagina di storia locale e celebrare l’evento che aprì la strada alla nascita della Toscana moderna con la creazione del Granducato».

La piazza Amendola a Oste è stata animata per tutto il giorno da un vero accampamento militare rinascimentale, da laboratori didattici e creativi, da dimostrazioni di battaglie, di voli di rapaci, di giochi d’altri tempi e artisti di strada, nonché da tanti stand gastronomici per vivere a pieno la festa. Il cavaliere Carmine Visconti con il suo cavallo Jessew ha portato il saluto della comunità di Bovino e della cavalcata storica che si tiene ogni 29 agosto in occasione della festa della Madonna di Valleverde.

Tanta emozione anche per la presidente del Gruppo Storico, Tiziana Giagnoni, che è stata festeggiata per i suoi 25 anni di impegno e passione all’interno dell’associazione.

Per lei una maglietta con il numero 25 e le firme di tutti i componenti del Gruppo storico che, come sottolinea l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero:«Sono una realtà giovane e dinamica che porta avanti tante attività (dagli sbandieratori alle danze rinascimentali), capaci di attirare con le sue proposte bambini e ragazzi. Un bel gruppo che anche quest’estate ha portato la storia di Montemurlo fuori confine, in Germania,al torneo cavalleresco di Kaltenberg. Un vero orgoglio per la nostra comunità»

[masi —comune di montemurlo]