montemurlo. A OSTE PARTE STASERA “CINEMA NEL PARCO”, GRANDI FILM A INGRESSO GRATUITO MA CON GREEN PASS

Da oggi scatta l’obbligo della certificazione verde Covid anche per partecipare al “Cinema all’aperto”, esclusi dall’obbligo i bambini sotto i 12 anni. A Oste al giardino Gandhi di via Toti- piazza San Babila, sette film per famiglie e adulti a ingresso gratuito

MONTEMURLO. Anche ad agosto a Montemurlo la cultura e la socialità non vanno in vacanza. Dopo il parco di Villa Giamari, la rassegna di cinema all’aperto a ingresso gratuito “Cinema nel parco” prosegue a Oste nel parco “Mahatma Gandhi” (piazza San Babila) con sette proiezioni (6, 10,12,17,19, 24 e 26 agosto) di grandi film delle ultime stagioni cinematografiche per famiglie, cartoni animati per bambini e alcuni film per adulti. L’iniziativa è realizzata dal Comune di Montemurlo in collaborazione con l’Associazione “Il Villaggio” di Oste.

«Parte stasera il cinema all’aperto a Oste. Tanti bei film a ingresso gratuito per promuovere la socialità, per stare insieme all’aperto in piena sicurezza e nel rispetto della norme anti – Covid. — sottolinea l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero – È importante ricordare che da stasera, nel rispetto delle normative, per accedere anche al cinema all’aperto è indispensabile avere la certificazione verde anti –Covid green pass. Sono esentati da tale obbligo i bambini sotto i 12 anni».

Come in passato, a causa di una speciale licenza detta a “ombrello”, che consente all’amministrazione comunale di avere accesso prezzi di favore delle pellicole e garantire così l’ingresso gratuito, non è possibile pubblicizzare i titoli in cartellone. Le locandine con i titoli dei film saranno affisse all’ingresso del giardino Gandhi di Oste, inoltre, tutti gli iscritti alla biblioteca riceveranno il programma per mail. L’inizio delle proiezioni è previsto alle ore 21,30.

Per partecipare a “Cinema nel parco” di Oste inoltre è indispensabile avere la tessera dell’associazione “Il Villaggio”, che è gratuita e che può essere fatta direttamente al momento dell’ingresso la sera della proiezione. Per partecipare a “Cinema nel parco” è obbligatoria la prenotazione al numero di telefono 3666819035 o scrivendo a promo.cultura@comune.montemurlo.po.it, sarà necessario presentarsi in anticipo, muniti di mascherina. Indispensabile mantenere il distanziamento.

Certificazione Verde “Green Pass” – A partire da oggi, 6 agosto, anche per assistere alle proiezioni della rassegna di cinema all’aperto a Oste è necessario esibire la Certificazione verde Covid19, il cosiddetto Green Pass, corredato da un documento d’identità’.

La Certificazione verde deve attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle ultime 48 ore o di essere guariti dal Covid negli ultimi 6 mesi.

Non è richiesta ai bambini sotto i 12 anni e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica da esibire in formato cartaceo, finché non sarà disponibile a livello nazionale una certificazione digitale dedicata.

Gli operatori saranno muniti di apposita app per la lettura del qr code che certifica il possesso della “certificazione verde”. Chi non ha la possibilità di scaricare applicazioni, per ottenere il green pass si può recare recare dal proprio medico o in farmacia oppure collegarsi al sito www.dgc.gov.it.

