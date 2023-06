montemurlo. A SPASSO CON L’OSTE, DA 18 ANNI LA FESTA PIÙ ATTESA DELL’ESTATE

Stasera lunedì 26 giugno dalle ore 20 fino a tarda notte Oste ospita la manifestazione con stand gastronomici, negozi aperti e animazioni

MONTEMURLO. Compie la maggiore età “A spasso con l’Oste’, il grande appuntamento enogastronomico dell’estate che quest’anno taglia il traguardo della 18esima edizione e stasera lunedì 26 giugno dalle ore 20 fino all’una di notte porta per le vie di Oste musica, balli e negozi aperti.

Una formula semplice e collaudata che negli anni ha dimostrato la sua validità, diventando una serata imperdibile per migliaia di montemurlesi e non solo. L’ultimo lunedì di giugno c’è “A spasso con l’Oste” e sono tante le persone di tutte le età, dai bambini agli anziani, che arrivano anche da fuori Comune per godersi la festa.

«Ormai A spasso con l’Oste è un appuntamento consolidato nel panorama locale — sottolinea il sindaco Simone Calamai — Una festa che dimostra la grande capacità di saper fare “comunità”. Tutti insieme istituzioni, associazioni, cittadini, commercianti per promuovere un bel momento di socialità».

La serata più attesa dell’estate montemurlese anche quest’anno è promossa dal Comitato Noi Insieme con il Comune di Montemurlo e la Pro-loco e vede coinvolti i commercianti di Oste e le associazioni del territorio. Tantissime le adesioni, circa settanta tra negozi, stand gastronomici e di artigianato vario.

«Rispetto alle prime edizioni “A spasso con l’Oste” è cresciuta tanto — dice Lorenzo Scrozzo, presidente del Comitato Noi Insieme e della Pro Loco – Le persone amano fare lo “struscio” come nel corso in città e intorno a questa festa c’è sempre tanta attesa. Le persone vengono a Oste per bere, per mangiare e per divertirsi ma anche solo per il piacere di ritrovarsi. Una festa “intergenerazionale” che piace a tutti, dai bambini ai più anziani».

In strada, tra una chiacchiera e una risata in compagnia, si potranno assaggiare specialità culinarie, aperitivi, stuzzichini. Sei postazioni musica, dislocate lungo il percorso di oltre un chilometro: via Oste, via Venezia, via Scarpettini e via Treviso. Ci sarà l’asd Corallo che proporrà esibizioni di ginnastica ritmica e hip-hop, il gruppo “Damas y Caballeros” che animerà la strada con balli e giochi d’animazione.

La scuola di musica Som – Obbiettivo Musica porterà sul palcoscenico le più belle canzoni della musica italiana e internazionale. L’associazione “Il villaggio” proporrà, invece, l’esibizione musicale di Mauro Ardia Blues N.me del Duo Folk. Musica e ballo con la “Diablo dance evolution” e “Danzarmonia” di Agliana con esibizioni di ballo moderno, classico e hip-hop. Inoltre ci sarà uno spazio gonfiali per i bambini, la pista per i mini-kart e l’animazione itinerante della “Sganghenga street band”.

Naturalmente non poteva mancare la grande cornice fotografica di “Facce di A spasso con l’Oste” per farsi una foto ricordo della serata in compagnia degli amici a cura del fotografo Stefano Nannucci di Oste. Anche il gruppo fotografico Zoom zoom di Montemurlo sarà attivo per immortalare i momenti più belli della serata. «La festa ritorna pienamente alla normalità pre-pandemia e contribuisce a ridare ossigeno al mondo del commercio, messo a dura prova in questi ultimi anni- continua l’assessore alla promozione del territorio, Giuseppe Forastiero — Una festa, intorno alla quale c’è sempre tanto interesse, e che dà il là agli eventi della stagione estiva»

Anche quest’anno grande attenzione alla sicurezza. Ad “A spasso con l’Oste” scatta il divieto assoluto, con ordinanza del sindaco, di utilizzare bicchieri e bottiglie in vetro, lattine e altro materiale tagliente all’interno della manifestazione. Il comitato Noi Insieme ha predisposto un servizio di sicurezza composto da 11 steward che aiuteranno le forze dell’ordine a vigilare sul regolare svolgimento dell’evento. Disposto anche un accurato piano di sicurezza con l’indicazione, in caso di emergenza delle vie di fuga e i punti di raccolta.

«Ogni anno aggiungiamo alla festa un tassello in più per fare sempre meglio- conclude Lorenzo Bonacchi, vice presidente del Comitato Noi Insieme – Un’organizzazione complessa ma che ci dà tanta soddisfazione. A spasso con l’Oste ha ancora tanto da dare»

