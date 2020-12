montemurlo. ACCENSIONE DELL’ALBERO IN DIRETTA FACEBOOK

Stasera alle ore 18 sulla pagina “Comune di Montemurlo”

MONTEMURLO. [a.b.] “Sappiamo che per vincere il virus dobbiamo stare lontani, ma non vogliamo perdere l’occasione per condividere con voi la gioia dell’accensione del grande albero di fronte al municipio”.

Con queste parole il sindaco di Montemurlo Simone Calamai ha dato appuntamento ai concittadini stasera sabato 5 dicembre sulla pagina facebook “Comune di Montemurlo” per la diretta della accensione delle luci dell’albero di Natale. ’

“Un segnale di speranza – conclude il sindaco – in un momento davvero molto buio”