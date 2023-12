montemurlo. AL CIMITERO COMUNALE DI ROCCA PRESTO UN NUOVO BLOCCO DI OSSARINI

L’opera si rende necessaria perché quelli realizzati in precedenza sono già esauriti. L’intervento ha un costo complessivo di 50 mila euro e accoglierà 180 loculi

MONTEMURLO. Al cimitero comunale di Rocca sarà realizzato a breve un nuovo blocco di ossarini. A dare il via libera al progetto di fattibilità tecnico economico è stata la giunta comunale, per un impegno di spesa complessivo pari a 50 mila euro. L’intervento si rende necessario per garantire un numero idoneo di posti per sepolture di ceneri nell’unico cimitero comunale del Comune, visto che quelli eseguiti precedentemente risultano esauriti.

L’amministrazione comunale ha previsto di adottare una tipologia di loculi in vetroresina con struttura auto portante, antisismica e completa di marmi fissati a secco con borchie, della tipologia e colore uguali a quelle già esistenti. I nuovi ossarini prevedono la realizzazione di 180 nuove piccole nicchie e saranno collocati nella parte sud del cimitero in corrispondenza dell’”edificio loculi”, lasciando gli spazi necessari alla manovra per consentire la sepoltura della salme.

«Si tratta di un intervento importante per garantire un luogo dove poter sistemare le ceneri delle salme dopo il periodo previsto di inumazione o per accogliere i resti a seguito della cremazione.— spiega il sindaco Simone Calamai —I lotti di ossarini realizzati in precedenza sono già quasi completamente esauriti, pertanto era necessario prevederne uno nuovo.

Si tratta di una struttura prefabbricata leggera, appoggiata sulla pavimentazione esistente, un intervento di semplice realizzazione che non richiede il parere né della Soprintendenza né del Genio Civile»

Nel 2022 al cimitero comunale di Rocca a Montemurlo aveva realizzato un blocco di 72 ossarini con struttura in alluminio rivestito di marmo bianco di Carrara per un investimento complessivo di 15mila euro. Nel 2018 erano stati installati vari blocchi per un totale di 156 ossarini, mentre nel 2013 ne erano stati realizzati 150. A conclusione del nuovo intervento saranno 560 i piccoli loculi presenti nel cimitero

Gli ossarini sono utilizzati per la tumulazione dei resti delle salme dopo il previsto periodo di inumazione o per accogliere le urne cinerarie a seguito di cremazioni. Quando una salma viene esumata e i resti non sono mineralizzati, questa deve essere di nuovo sepolta oppure i resti non mineralizzati possono essere cremati e sistemati in un urna nell’ossarino.

A Montemurlo, così come prevede la legge e nel rispetto della volontà del defunto, dopo la cremazione della salma, è possibile disperdere le ceneri in aree appositamente destinate nel cinerario comune del cimitero comunale oppure in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi, in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa, nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva, nei fiumi, in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi oppure in aree private.

[masi —comune di montemurlo]