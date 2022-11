montemurlo. AL CIMITERO DELLA ROCCA SI INAUGURA IL MONUMENTO DEDICATO AL BRIGADIERE METELLO MAZZEI E A TUTTI I CADUTI IN GUERRA

Appuntamento giovedì 10 novembre ore 11,30 al cimitero della rocca. Sarà presente la prefetto Adriana Cogode, il sindaco Calamai e il presidente dell’associazione carabinieri di Montemurlo, Messineo

MONTEMURLO. Sarà inaugurato giovedì 10 novembre alle ore 11,30 al cimitero comunale della Rocca a Montemurlo il monumento al brigadiere Metello Mazzei, morto ad appena 23 anni in un campo di concentramento nazista per prigionieri di guerra a Dorsten in Germania e per 78 anni creduto disperso.

I resti del giovane carabiniere sono stati rimpatriati a Montemurlo lo scorso 31 ottobre e tumulati nel cimitero comunale. Il cippo, eretto sul luogo della sepoltura e fortemente voluto dall’associazione nazionale carabinieri di Montemurlo, vuol essere un omaggio alla memoria di tutti i soldati vittima delle guerre.

Alla cerimonia d’inaugurazione saranno presenti la prefetto di Prato, Adriana Cogode, il sindaco di Montemurlo Simone Calamai e il presidente dell’associazione carabinieri di Montemurlo, Gianluca Messineo, che con tenacia ha condotto le ricerche che hanno permesso l’individuazione dei resti del brigadiere Mazzei nel cimitero militare italiano d’onore di Amburgo (Öjendorf).

[masi —comune di montemurlo]