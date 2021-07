montemurlo. AL VIA ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO “NESTI” DI BAGNOLO

La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il 19 luglio prossimo

MONTEMURLO. Il Comune di Montemurlo informa che è stato pubblicato l’avviso di gara per l affidamento della concessione per la gestione dell’impianto sportivo “Paolo Nesti” di Bagnolo, comprese le relative pertinenze, attrezzature e beni mobili.

Il canone a base di asta è di 90 mila euro per un periodo di 5 anni dal 1 agosto 2021 al 31 luglio 2026. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il 19 luglio prossimo alle ore 9.

Il centro sportivo “Nesti” comprende tre strutture polifunzionali coperte, tre campi da beach volley all’aperto e un locale ristoro

L’affidamento comprende la gestione, conduzione e manutenzione dell’immobile, la programmazione e il coordinamento dell’attività sportiva e la realizzazione di interventi tecnici alle strutture del centro.

Tutta la procedura è presente su Start (Sistema telematico Regione Toscana) dove dovranno essere caricati i documenti per la partecipazione alla gara.

Il bando e tutti i documenti essenziali sono pubblicati sul sito comunale all’indirizzo https://montemurlo.etrasparenza.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_671250_0_1.html

Per informazioni gli interessati si possono rivolgere all’ufficio sport comunale telefono 0574 558569 – 558559

