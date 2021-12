montemurlo. ALLA BIBLIOTECA DELLA FONTE RITORNA IL SERVIZIO CONSULTAZIONI GIORNALI E RIVISTE

L’attività era stata sospesa a causa delle norme anti- Covid. Per accedere alla biblioteca basta il green pass base

MONTEMURLO. La biblioteca comunale “Bartolomeo Della Fonte” informa che da ieri è tornato disponibile il servizio di consultazione di giornali e riviste.

In particolare sarà possibile prendere in prestito le riviste per una durata di sette giorni. Per usufruire del servizio non è necessario l’appuntamento. Resta l’obbligo di verifica del green Pass, di igienizzazione delle mani e il mantenimento della mascherina su naso e bocca.

Per accedere alla biblioteca in zona bianca e gialla continuerà a essere sufficiente presentare il Green Pass base e un documento d’identità.

Per chi non è in possesso del Green Pass è attivo il servizio di prestito e restituzione solo su appuntamento. Per informazioni o per prenotare telefonare allo 0574 558567 o mandare una mail a biblioteca@comune.montemurlo.po.it

[masi — comune di montemurlo]