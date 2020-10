montemurlo. ALLA BIBLIOTECA “DELLA FONTE” RITORNANO LE LETTURE ANIMATE PER I BAMBINI

Domenica 18 ottobre apertura straordinaria della biblioteca e alle ore 16,30. Lettura animata con “La verità; Il naso di Pinocchio; La mia penna” per bambini dai 3 ai 10 anni

MONTEMURLO. Alla biblioteca “Bartolomeo Della Fonte” (piazza Don Milani, 1- Montemurlo) continua il programma delle iniziative di promozione della lettura inserite nella rassegna Un Autunno da Sfogliare.

La biblioteca domenica 18 ottobre rimarrà aperta in via straordinaria dalle ore 14.30 alle 18.30. Nello spazio della biblioteca dedicato ai bambini “Il Libro parlante” alle ore 16.30 si svolgerà il terzo appuntamento della rassegna di letture animate “Filastrocche in Valigia” per bambini dai 3 ai 10 anni. Questa volta il laboratori avrà come tema “La verità; Il naso di Pinocchio; La mia penna”.

L’iniziativa è curata cura dall’associazione La Valigia del Filosofo. L’accesso alle letture animate è esclusivamente su prenotazione scrivendo a biblioteca@comune.montemurlo.po.it o telefonando al numero 0574-558567. Per le letture animate è necessaria e consentita la presenza di un solo genitore per ogni bambino, ciascun bambino per partecipare all’attività deve portare da casa forbici, pennarelli e colla, non è possibile utilizzare materiale in condivisione.

