montemurlo. ALLA CORTE DI COSIMO I, RITORNA IL BANCHETTO RINASCIMENTALE

L’appuntamento con i sapori rinascimentali è per giovedì 20 luglio in piazza Castello alla Rocca. Tra le altre novità di quest’anno doppio appuntamento con la storia: prima il banchetto rinascimentale, poi il 2 agosto in piazza della Repubblica una serata di approfondimento per conoscere i protagonisti della famosa battaglia del 1537 che fece la Toscana moderna. Diminuisce anche il costo della cena per dare a tutti l’opportunità di partecipare

MONTEMURLO. Benvenuti Alla Corte di Cosimo I, a Montemurlo ritorna la cena rinascimentale che rievoca il convivio che precedette la famosa battaglia di Montemurlo. L’appuntamento, promosso dal Comune di Montemurlo con il Gruppo storico, è per giovedì 20 luglio ore 20 nella classica cornice di piazza Castello alla Rocca, che per una sera diventerà vero e proprio palcoscenico di spettacoli e intrattenimenti in costume.

La cena rinascimentale è un appuntamento fisso dell’estate montemurlese ed apre di fatto il programma degli eventi legati alla rievocazione della battaglia di Montemurlo del 1537. Tra le novità di quest’anno c’è la co—progettazione dell’evento tra Comune e Gruppo storico, come prevede la nuova legge regionale sul Terzo Settore e quella sulla rievocazione storica.

L’altra novità riguarda il programma legato alla 32esima edizione del Corteggio Storico, come spiega il sindaco Simone Calamai: «Il momento clou delle celebrazioni sarà a Oste il prossimo 10 settembre con la tradizionale sfilata, ma quest’anno arricchiamo la festa con altri due appuntamenti di approfondimento storico: oltre al banchetto rinascimentale, proponiamo anche una serata in piazza della Repubblica il prossimo 2 agosto, attraverso la quale poter conoscere i protagonisti della battaglia di Montemurlo.

Il Comune di Montemurlo è molto attaccato alle celebrazioni del Corteggio storico, perché rievocano un fatto storico che di fatto aprì le porte all’unificazione della Toscana moderna». Dunque, la rievocazione storica vive un momento felice a Montemurlo, come sottolinea l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero: «Grazie al lavoro svolto dalla Regione con la legge sulla rievocazione, attraverso le attività del Gruppo storico e le celebrazioni legate al Corteggio, diamo valore alle nostre origini e riusciamo a far conoscere ad un vasto pubblico la storia del nostro territorio. Una storia che il Gruppo storico porta in giro per il mondo, proprio come il prossimo fine settimana che vedrà la partecipazione dei nostri figuranti nel borgo intorno al castello di Kaltenberg in Germania, dove si svolge una grande e spettacolare festa medievale».

IL BANCHETTO RINASCIMENTALE— La storia narra che, prima della battaglia di Montemurlo del 1537, ci fu un banchetto ideato dal montemurlese Felice Settesoldi, supportato dalla mediazione della famiglia Pandolfini, per riavvicinare i Medici all’opposizione repubblicana meno compromessa. Purtroppo il tentativo fallì e si arrivò allo scontro armato nella piana sotto la Rocca, che portò alla definitiva affermazione dei Medici.

Il menù della cena rinascimentale è come sempre ricco è gustoso ed è curato dal ristorante La taverna della Rocca: dalle mezzelune con ricotta e fichi, alla zuppa contadina, al lombo alla rinascimentale.

Durante il corso della serata, che prenderà il via alle ore 20, i piatti del rinascimento si alterneranno a spettacoli di bandiere con gli sbandieratori del Gruppo storico di Montemurlo, danze rinascimentali, animazioni con il giullare Lapo Botteri che proporrà simpatiche giocolerie in costume e musica rinascimentale dal vivo con il Duo per caso. Chiude la festa lo spettacolo con il fuoco di Laura Baldini. La serata è presentata da Francesca Vattiata.

«Attraverso il banchetto rinascimentale cerchiamo di riproporre i sapori dell’epoca, anche se riletti in chiave moderna — spiega la presidente del Gruppo storico, Tiziana Giagnoni —.

Quest’anno inoltre il programma delle celebrazioni della 32esima edizione del Corteggio per la prima volta porta la rievocazione storica nella nuova piazza pedonale davanti al municipio, dove si trova una targa in ricordo dell’evento. Un’occasione per coinvolgere sempre più persone nella conoscenza della nostra storia»

Un appuntamento in attesa del Corteggio storico, la sfilata in costume per le vie di Oste, che quest“anno si svolgerà il prossimo 10 settembre, mentre il prossimo 2 agosto in piazza della Repubblica, di fronte al municipio il Gruppo storico darà un assaggio del Corteggio con una serata dal titolo Dentro la storia.

Alessia Cecconi, direttrice della Fondazione Cdse, racconterà la storia della battaglia e tratteggerà i ritratti dei principali protagonisti, tra aneddoti e intrighi di palazzo. Prima dell’approfondimento storico in piazza, i figuranti in costume sfileranno per le strade di Montemurlo centro.

Infine, in controtendenza al rincaro dei prezzi, quest’anno il banchetto rinascimentale diminuisce il costo della cena per dare a tutti la possibilità di partecipare. Il costo è di 30 euro (anziché i 35 euro dello scorso anno) per gli adulti e 15 euro per i bambini fino agli 10 anni (lo scorso hanno erano 17 euro e i bambini erano considerati fino agli 8 anni).

La cena ha posti limitati. Per prenotazioni ci si può rivolgere al ristorante La Taverna della Rocca telefono 0574-798109 cellulare 3289857707.

CONCORSO FOTOGRAFICO– Ritorna anche quest’anno il Concorso fotografico Scatta e parti legato al Corteggio storico e promosso in collaborazione con il gruppo fotografico Zoom zoom.

Gli scatti più belli delle tre manifestazioni (banchetto rinascimentale, Dentro la storia e Corteggio) saranno selezionati e faranno parte di una mostra fotografica in sala Banti.

[masi —comune di montemurlo]