montemurlo. ALLA MISERICORDIA DI OSTE IL CENTRO RACCOLTA DERRATE ALIMENTARI E VESTITI

Servono soprattutto derrate alimentari

MONTEMURLO. Il Comune ha disposto un centro raccolta di derrate alimentari non deperibili e abiti in buono stato presso la Misericordia di Oste. Le persone alluvionate che necessitano di indumenti, coperte, reti e materassi e cibo, possono rivolgersi al centro in orario 9-13 e 15-20.

Coloro che vogliono donare materiale e alimenti di prima necessità per il punto di raccolta devono chiamare direttamente la Misericordia di Oste al numero 0574791073.

Servono soprattutto derrate alimentari. Per chi volesse donare vestiario è importante sapere che gli abiti devono essere in buonissimo stato e vanno divisi in sacchetti diversi per uomo- donna e bambino in modo da smistarli velocemente.