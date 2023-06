montemurlo. ALLA PRIMARIA ANNA FRANK IL COMUNE RISPARMIA OLTRE 60 MILA EURO GRAZIE ALLE LAMPADE “INTELLIGENTI”

Il Comune fa un bilancio degli interventi di efficientamento energetico “relamping” portato avanti nelle scuole. In quattro anni risparmiati 252.193 kWh in media il 77% in meno di quanto avveniva fino al 2019

MONTEMURLO. A Montemurlo prosegue l’efficientamento energetico delle scuole attraverso gli interventi di relamping, cioè la sostituzione dei corpi illuminanti di vecchia generazione con lampade a led ad alta efficienza. I prossimi interventi, finanziati con fondi Pnrr, riguarderanno la scuola media “Salvemini – La Pira”, la scuola primaria “Alberto Manzi” e la scuola dell’infanzia “Grazia Deledda” di Fornacelle”.

Già completati, invece, i lavori di relamping alla scuola dell’infanzia “Leonetto Tintori” e alla primaria “Margherita Hack” di Bagnolo, e alle scuole dell’infanzia “Giorgetti”, “Ilaria Alpi” e “Loris Malaguzzi”.

Particolarmente positivi sono i risultati che arrivano dal primo intervento effettuato sul territorio nel 2019 alla scuola primaria “Anna Frank” di via Maroncelli, dove sono stati installati 308 apparecchi di nuova generazione ad altissima efficienza. Proprio in questi giorni il Comune ha fatto un bilancio dei primi quattro anni di utilizzo della nuova tecnologia ed ha misurato i risparmi in bolletta e per l’ambiente.

Le economie, registrate dall’aprile 2019 all’aprile 2023, sono in media pari al 77,3% di energia in meno consumata rispetto al passato, con picchi dell’80%, pari a 195.057 kWh annui, equivalenti a un totale di 252.193 kWh in quattro anni.

In termini economici l’energia non consumata equivale ad un risparmio sulla bolletta pari a 60 mila euro, con una riduzione sui quattro anni di circa 144 tonnellate di emissioni di CO2 in atmosfera, contribuendo alla salvaguardia di oltre 14 400 alberi.

Inoltre, alla scuola “Anna Frank” è stato implementato anche l’impianto di illuminazione di emergenza con 108 apparecchi anti-blackout con risparmi anche sui costi di manutenzione. Il relamping, oltre a dare una mano all’ambiente e alle casse comunali, garantisce un buon comfort visivo. Nelle aule, nella palestra e nei laboratori, infatti, c’è sempre la “luce utile”. Le lampade, in base all’irraggiamento solare esterno, sono in grado di autoregolarsi. «Si tratta di risultati importanti in linea con il nostro impegno nel settore del risparmio energetico e della riduzione dell’impatto ambientale—- sottolinea il sindaco Simone Calamai —

Il relamping ha già coinvolto molte scuole e proseguirà, attraverso l’utilizzo dei fondi Pnrr, alla scuola media, alla Deledda e alle Manzi per passare poi agli edifici pubblici. Le nuove lampade portano reali risparmi in bolletta, particolarmente importanti per affrontare questo periodo di rincari, che colpisce anche le casse comunali».

Sempre nell’ottica della riduzione delle emissioni inquinanti e dei costi in bolletta, il Comune di Montemurlo negli ultimi anni ha provveduto alla sostituzione dei corpi illuminanti di 3580 lampioni su tutto il territorio con lampade a tecnologia led a luce bianca. Su tre anni (dal 2021 al 2023) il risparmio è di 2295 barili di petrolio e 645,75 tonnellate di Co2 non emesse in atmosfera.

[masi —comune di montemurlo]