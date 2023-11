montemurlo. ALLERTA ARANCIONE, ANCHE DOMANI SCUOLE CHIUSE

Il sindaco Calamai: “Anche se so che questi provvedimenti creano disagi alle famiglie, la sicurezza e l’incolumità delle persone sono la priorità e vanno tutelate”

MONTEMURLO. A causa del protrarsi dell’allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico, a Montemurlo anche domani, 1 dicembre, tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi i nidi e gli spazi gioco, il liceo artistico Umberto Brunelleschi e le palestre scolastiche rimarranno chiusi.

Domani non si svolgeranno neppure i mercati rionali. Chiusi e interdetti a persone e mezzi i giardini e i parchi pubblici e tutti gli spazi gioco e sportivi all’aperto. Chiuso anche il cimitero comunale di Rocca.

«L’allerta arancione, sommata alle difficoltà che ancora sussistono sul territorio a seguito dell’alluvione, soprattutto per quanto riguarda il torrente Bagnolo e lo Stregale, ci spinge ad adottare questa decisione.— spiega il sindaco Calamai — Siamo in attesa che vengano completati gli interventi di somma urgenza. Anche se so che questi provvedimenti creano disagi alle famiglie, la sicurezza e l’incolumità delle persone sono la priorità e vanno tutelate».

