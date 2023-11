montemurlo. ALLUVIONE, FINO AL 17 NOVEMBRE CHIUSO LO SPORTELLO SORI

I locali in cui solitamente riceve la Sori si trovano in via Toscanini, di fianco alla sala operativa della protezione civile, ma in questi giorni sono utilizzati dalla macchina dei soccorsi per le attività di protezione civile

MONTEMURLO. Il Comune di Montemurlo rende noto che l’ufficio di via Toscanini, 21 a Montemurlo, in cui la Società Risorse- Sori Spa effettua la consueta apertura al pubblico, rimarrà chiuso nella settimana dal 13 al 17 novembre 2023.

I locali, dal 2 novembre scorso, sono occupati dalla macchina dei soccorsi della protezione civile comunale che ha la sala operativa, proprio a fianco degli uffici. È possibile usufruire degli altri sportelli di Società Risorse- Sori spa. nelle seguenti sedi ed orari di apertura al pubblico: a Prato (piazza San Francesco, 2) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 14, a Carmignano (piazza Vittorio Emanuele II, 1) il lunedì dalle ore 9 alle 13 e dalle ore13,30 alle 15; a Quarrata (piazza della Vittoria, 1) il martedì dalle 9 alle 13, a Montale (via Antonio Gramsci, 19) il mercoledì ore 9 alle 13 e dalle ore 13,30 alle 15,30.

Ad ogni sportello di Società Risorse spa è possibile svolgere qualsiasi pratica di ogni Comune associato. Per contatti telefonici è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 18 (festivi esclusi) il servizio di centralino al numero telefonico 0574-1838100.

Collegandosi al portale di Società Risorse spa www.so-ri.it (“Scrivi alla società”), è possibile accedere al servizio online che permette di ottenere informazioni e documenti, formulare dei quesiti o fissare degli appuntamenti personalizzati alla sede principale di piazza San Francesco 2 in Prato.

[masi —comune di montemurlo]